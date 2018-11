Ez a felfázás és a hüvelyfolyás közti összefüggés!

A szexuálisan aktív nők 25-30 százaléka életében egyszer átesik hólyaghuruton. Vannak, akik többször is. A hólyaghurutot a köznyelvben sokan felfázásnak nevezik és tévesen azt gondolják, hogy az alulról történő meghűlés okozza. Pedig a tüneteket szexuális együttlét is okozhatja, az elszaporodó baktériumok pedig nemcsak a húgycsövet, hanem a hüvelyt is megtámadhatják.