Felfázás csak hideg időben? Ezekkel a praktikákkal télen-nyáron megelőzheted a bajt!

A felfázás, vagyis a hólyaghurut leggyakoribb tünete az állandó vizelési inger, csípő érzés pisilés közben, alhasi görcsös fájdalom. Ha mindezek mellett még láz és derékfájdalom is tapasztalható, akkor valószínűleg már vesemedence-gyulladásról van szó, ami akár kórházi kezelést is igényelhet.

Oszlassuk el a tévhiteket

Óriási tévhit, hogy csak a téli időszakban vagyunk kitéve a felfázásnak. Sajnos nem! A nyári hónapokban éppúgy van rá esélyünk: egyebek mellett a strandfürdőkben vizes fürdőruhában ücsörgés, a nyilvános mosdók használata, a nem megfelelő személyes higiénia, a hideg padlón mezítláb mászkálás mind-mind veszélyforrást jelenthetnek.

Hogyan lehetséges ez?

Megtévesztő elnevezése ellenére a „felfázás” nem közvetlenül a hidegtől, hanem baktériumok okozta fertőzéstől alakul ki. Igaz, a kórokozók akkor tudják legkönnyebben megtámadni a szervezetet, ha annak valamiért meggyengült a védekezőképessége. A felfázás kialakulásáért leggyakrabban az E.coli baktériumok a felelősek. Ha az szervezet lehűlése miatt az immunitás gyengül, a kórokozók könnyebben megtapadhatnak a hólyag falán, ahol szaporodni kezdenek és gyulladást okoznak.

A hólyaghurut kezelését nem szabad halogatni, mert ha elhatalmasodik a fertőzés, akár veszélyes szövődmények is kialakulhatnak.

„Októberben van a születésnapom, ezért megleptem magam egy irtó dögös felsővel. Telitalálatnak bizonyult, mindenki nagyon megdicsérte a születésnapi partimon, ahol rengeteget táncoltam, és nagyon jól éreztem magam. Az este folyamán többször kimentem a bár udvarára levegőzni, de hiába vettem fel a kabátom, éreztem, hogy pillanatok alatt lehűlt a derekam, hiszen az új, szexi kis topom mit sem takart. Már másnap éreztem a felelőtlenségem következményét: állandóan a mosdóba futkostam, a pisilést csípő, égő érzés kísérte. Rögtön tudtam, hogy sikerült felfáznom. Rengeteg folyadékot, gyógyteát ittam, de a panaszaim nem szűntek meg, nem úsztam meg az orvost, aki antibiotikumot írt fel, ami hamarosan segített” – mesélte Adrienn, aki azt is elárulta, hogy többször járt már így egy-egy nyári buli után is, de most megfogadta, a jövőben jobban fog magára vigyázni!

Fontos! Az antibiotikum-kúra után a hüvely természetes egyensúlyának visszaállítására is törekedni kell!

Előzzük meg a bajt!