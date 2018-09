A fájdalmas szex 5 lehetséges oka – Ne törődjünk bele, szüntessük meg!

A kiegyensúlyozott, jó szex az életünk része. Hozzájárul ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, magabiztosságot, önbizalmat, erőt ad nehéz helyzetekben. A szex nem minden, de nagyon sok múlik rajta, amit nem érdemes tagadni. Megdöbbentő az a statisztika, hogy a nők fele fájdalmat érez szex közben vagy közvetlenül utána. Sokan inkább tűrnek, mintsem elmennének orvoshoz, pedig a legtöbb esetben még csak nem is komplikált problémáról van szó. Aki viszont úgy dönt, hogy inkább kivár, majd csak elmúlik, csendben tűr, annak egyre nehezebb lesz intim helyzeteket teremtenie. Pedig az intimitás – szex nélkül, de szexszel is – a párkapcsolat egyik mozgatórugója. A fájdalmas szexnek több oka is lehet, mi ötöt mutatunk be.

1. Bakteriális vagy gombás hüvelyfertőzés

A hüvely egészséges, savas kémhatását a Laktobacillusok tartják fenn. Ha a kémhatás megváltozik, a hüvelyben élő jó és rossz baktériumok aránya felborul, és kialakulhat bakteriális vagy gombás hüvelyfertőzés. Égő, viszkető hüvelybemenet, megváltozott folyás (gombás fertőzésnél fehéres, túrós állagú, bakteriális fertőzésnél szürkésebb, halszagú), de akár a fájdalmas szex is a tünetek közé tartozhatnak. A legfontosabb, hogy nőgyógyász derítse ki, milyen fertőzéssel állunk szemben, mert a tünetekhez hasonlóan a kezelés is eltérő lehet.

2. Szűk hüvely

A hüvely fala rendkívül rugalmas, hiszen genetikailag arra vagyunk kódolva, hogy egy új életet hozzunk a világra. Ha mégis azt érezzük, hogy a hüvelyünk összehúzódik, túl szűk, nem enged, akkor a hiba valószínűleg nem a lenti készülékben van, hanem jóval feljebb. A legtöbb esetben fejben dől el, mennyire vagyunk felkészültek az együttlétre, mennyire gyorsan tudunk ráhangolódni egy esetleges villámszexre, vagy mennyi időre van szükségünk ahhoz, hogy ellazuljunk. Sok esetben már a partnerünk türelmes hozzáállása, dédelgetése sokat segít, máskor elég csak a környezetet kicsit átalakítani. Előfordul azonban, hogy csak terápiás közegben derül ki, miért okoz a szexuális együttlét olyan mértékű szorongást, félelmet, görcsöt, amely a szűk hüvelyhez és így a szexszel járó fájdalomhoz vezet.

3. Petefészekciszta

Ha nem a hüvelynyílásnál vagy a hüvelyben érzünk fájdalmat, hanem a petefészek környéke nyilall az együttlét során, akkor gyanakodhatunk akár cisztára is. Érdemes az ilyen nyilalló, gyakran csak az egyik oldalon jelentkező fájdalom esetén felkeresni a nőgyógyászunkat.

4. Felfázás

Előfordul, hogy nem az együttlét során, hanem órákkal utána alakul ki heves alhasi fájdalom, amelyet gyakori vizelési inger, égő vizelés kísér. Ennek okozói az aktus során, a végbél környékéről a húgycsőbe sodródó, majd onnan tovább jutó E. coli baktériumok. Ha hajlamosak vagyunk a felfázás szexszel összefüggő típusára („nászutas cisztitisz”), ügyeljünk a rendszeres folyadékfogyasztáson túl arra is, hogy szex után mielőbb menjünk el WC-re, vagyis ne adjunk esélyt a kórokozók húgyhólyagban való megtapadására.

5. Endometriózis

Az endometriózis tünetei közé tartozik, hogy nemcsak szex közben, hanem utána is fájdalom járja át az egész alhasi tájékot. A menstruáció pedig ilyen esetekben kimondottan nehéz, fájdalommal járó időszak. Az endometriózis komoly betegség, ezért a tüneteket ismerve nem szabad halogatni a nőgyógyász felkeresését. Az endometriózis során a méh üregét bélelő szövet, amelyet endometriumnak nevezünk, a szervezetben máshol is megjelenik. A menstruáció során a méh üregét borító endometrium kiürül a szervezetből, de a rendellenes helyeken jelenlévő endometrium erre nem képes, ezért ott csomókban felhalmozódik és fájdalmasan begyullad. Az alhasi fájdalom mellett jellemző tünet még a véres vizelet vagy véres széklet is.

Bármilyen tünetekkel is találkozunk, egy a lényeg: a fájdalmas szexbe semmiképp ne törődjünk bele. Keressünk fel nőgyógyász szakorvost, akinek ez a szakterülete. Érdeklődjünk fórumokon, közösségi oldalak zárt csoportjaiban, kihez érdemes fordulni. Ne féljünk a vizsgálatoktól, a lehetséges beavatkozásoktól, mert az életminőségünk jelentősen javulhat, ha a szexuális életünk fájdalommentes és kiegyensúlyozott.