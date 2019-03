Fájdalmas a szex? Hüvelyszárazság is állhat a hátterében

Hüvelyszárazság – például a női szervezetben zajló hormonális változásokhoz kapcsolódva – bármely életkorban kialakulhat. Ilyenkor a hüvelyt bélelő hámréteg elvékonyodik, amit többnyire kellemetlen, viszkető, égő érzés kísér. Ez az állapot könnyedén állandósulhat, ha nem teszünk ellene! A probléma változókorban vagy szülés után, szoptatás idején, és akár hormonális fogamzásgátló szedése mellett is előfordulhat. A hüvelyszárazság a legtöbb esetben a szexuális együttlétek során jelent gondot, ugyanis az aktus ilyenkor fájdalmassá válhat. Ráadásul, az elvékonyodott, száraz hüvelyhám sérülékennyé válik, a fertőzésekkel szembeni ellenálló képessége pedig gyengül.

Súlyos következményekkel járhat, ha nem kezeled!

A hüvelyszárazság a legtöbb nő számára az együttléteket kellemetlenné teszi, hiszen az aktus égő érzéssel, fájdalommal jár, ami előbb-utóbb a libidó csökkenéséhez, szexuális elhidegüléshez vezet. Ez pedig nemcsak a párkapcsolatot, de az önbizalmat is rombolja, így minél előbb orvosolni kell a problémát!

„Nem értek váratlanul a változókorral járó hőhullámok, sem az állandó izzadás, a hangulatingadozás, az álmatlanság és a levertség. Egy dologra azonban egyáltalán nem számítottam, mi több, korábban nem is hallottam róla. Akkor kezdtem gyanakodni, hogy valami nincs rendben, amikor égő, viszkető érzést éreztem odalent, és a férjemmel való együttlétek is fájdalmassá, kellemetlenné váltak. Arra gondoltam, valamilyen hüvelyfertőzést szedtem össze, ezért felkerestem a nőgyógyászomat, aki közölte, hogy nem fertőzés okozza a panaszaimat, hanem a hüvelyszárazság. Mivel eddig nem is hallottam ilyesmiről, frászt kaptam, mert azt hittem, erre biztosan nincs gyógymód. A szakember azonban megnyugtatott, hogy menopauza idején a probléma egyáltalán nem ritka, és nem kell félnem, az én esetemben egy hormonmentes hüvelyi készítmény várhatóan megoldhatja a problémát. Szerencsére így is lett, és nagyon örültem, hogy mertem segítséget kérni” – mesélte Ibolya.

Jó hír, hogy hüvelyszárazság esetén a szexuális aktus síkosítók használatával is megkönnyíthető. Huzamosabb ideig fennálló probléma esetén azonban inkább a kifejezetten hüvelyszárazság kezelésére javasolt, hormonmentes hüvelyi készítmények közül válasszunk, melyek tartós segítséget nyújthatnak a panaszok enyhítésében. Súlyosabb esetben lokálisan alkalmazható hormontartalmú készítmények segíthetnek, a terápiás döntést azonban mindenképpen bízzuk nőgyógyászunkra.

Tudtad? Sokaknál már az is beválik, ha rendszeresebben élnek szexuális életet. Ilyenkor javul a hüvely szöveteinek vérellátása, ami késlelteti, vagy akár meg is akadályozhatja a hüvelyszárazság kialakulását.

Mi segíthet még?

A változókor tüneteinek enyhítéséért mi magunk is sokat tehetünk: