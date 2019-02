Előbb orrfolyás, aztán meg hüvelyfolyás? Na ne! Alexa őszintén beszél problémájáról (x)

Ártalmatlan náthának indult

– Banális náthának hittem, végül torokgyulladás és egy hétig tartó antibiotikum-szedés lett belőle – meséli Alexa. – A tüsszögést és az orrfolyást nem vettem komolyan, csak akkor ijedtem meg, amikor fájni kezdett a torkom és belázasodtam. Az orvosnál kiderült, hogy a náthám felülfertőződött, és a bakteriális torokgyulladás miatt antibiotikumra van szükségem. Az egy hetes kúra használt, elmúlt a fájdalom és a láz. Miután „felül” sokkal jobban lettem, „alul” egyre kellemetlenebbül éreztem magam.

Szégyelltem a kellemetlen tüneteket

A tisztasági betétemet folyton cserélgetnem kellett, ugyanis bő, kellemetlen szagú, szürkés folyásom lett, csípő, égő érzés kíséretében – idézi fel a tüneteket Alexa. – Szégyelltem magam, de végül mégis az anyukámhoz fordultam tanácsért. Anyu gyorsan rájött, hogy mi okozza a kellemetlen tüneteket. Elmondta, hogy az antibiotikumos kezelés nemcsak a kórokozókat, hanem a szervezetben jelenlévő hasznos bacilusokat is elpusztítja, és nemcsak a bélrendszerben, hanem a hüvelyben is. Egy-egy antibiotikum kúrának így a hüvelyflórát védő tejsavbaktériumok is áldozatul eshetnek. Azt javasolta, hogy vegyek Vitagyn C tejsavas hüvelykrémet, amellyel helyreállítható a hüvelyben a Lactobacillusoknak kedvező enyhén savas pH. Megfogadtam a tanácsát, átszaladtam a patikába és vettem magamnak recept nélkül kapható Vitagyn C-t.

Segített a tejsavas krém

A Vitagyn C segít legyőzni a kellemetlen tüneteket, összetételénél fogva gátolja a bakteriális vaginózisért felelős mikroorganizmusok növekedését, és elősegíti a jótékony tejsavbaktériumok szaporodását. Legközelebb, ha újra antibiotikumot kell szednem, végig fogom használni a Vitagyn C-t, mert így remélhetőleg megelőzhetem a hüvelyfertőzés kellemetlen tüneteit – fogadta meg Alexa.

Így alakul ki a hüvelyfertőzés

A hüvely nem steril szerv, számos baktérium él benne. Ha a hüvely egészséges, akkor az ott élő tejsavtermelő bacilusok kellő védelmet biztosítanak a kórokozókkal szemben. De ha valamilyen okból a pH megváltozik, és a védő baktériumok száma lecsökken, a hüvelyflóra egyensúlya felborulhat. Teret kapnak olyan baktériumok és gombák is, amelyek a megfelelően savas közegben egyébként nem tudnának elszaporodni. Így alakulhat ki a bakteriális vaginózis, ami a hüvelyi folyás első számú oka.