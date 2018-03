Eleged van a tünetekből, amikből naptár nélkül is tudod, mikor fog megjönni? (x)

Utálatos előjelek Amikor elkezdem kegyetlenül kívánni az édességet, már tudom, pár nap, és megérkezik. Egy darabig még kibírom csoki nélkül, de előbb-utóbb feladom, és elkezdek habzsolni! Következik a hisztis korszakom: kezelhetetlenné válok, mindenkire megsértődök, leordítom még a barátaimat is. Aztán ráadásként egy nyűgös reggelen megjelenik rajtam egy rusnya „bibircsók”. Vagy több is. De az arcomon biztos, hogy ott virít egy kifejlett pattanás. Esetleg a homlokomon. A lényeg, hogy jól látsszon. Következő állomás: a hasogató fejgörcsök napja. Na, akkor már tudom, hogy kábé másnapra fog megjönni. Egyértelmű, mert hamarosan elkezdődik a kegyetlen hasfájás is, amitől néha mozdulni is alig bírok. És akkor végre megjön, de csak úgy ömlik, szakad belőlem, hogy legszívesebben egész nap otthon maradnék. De a melóba muszáj valahogy elvánszorognom, viszont az esti mozit, a barátokat inkább lemondom, és csak kuksolok otthon egy doboz görcsoldó társaságában.

Mi az a PMS?

A legjobb barátnőm is hozzám hasonló cipőben járt elég sokáig, mert neki is hasonlóan rémes „előjelekkel” közeledett a menzesze. De egy ideje már egyáltalán nem panaszkodik, és azt javasolta, hogy próbáljam ki én is a Premens tablettát.

– Ez egy gyógynövényes gyógyszer, amit a PMS tüneteire ajánlanak – magyarázta. – A PMS a premenstruális szindróma rövidítése. Ezzel a névvel foglalják össze a menzesz előtti időszakban jelentkező tüneteket, amelyek tipikusan a menstruáció előtt 7-10 nappal kezdődnek. Miután megjött a menzesz, 1-2 nappal később el is múlnak. A PMS elég sok nőt érint, de legtöbben azt hiszik, hogy ez csak valami hiszti a menzesz körül. Pedig ennek a „hisztinek” valószínűleg a női hormonok állandó hullámzása a legkézenfekvőbb magyarázata.

– Ugye nem azt akarod mondani, hogy akkor valami hormonos cuccot kéne szednem?! – rémüldöztem, de a barátnőm a megnyugtatásomra gyorsan közölte, hogy a Premens tabletta hormonok nélkül segít enyhíteni a PMS leggyakoribb tüneteit. Javasolta azt is, hogy figyeljek oda jobban az étrendemre meg a rendszeres testmozgásra. Bizonyos ételek ugyanis kiválthatják vagy felerősíthetik a PMS egyes tüneteit, a sport viszont elviselhetőbbé teheti azokat.

Segítség a természet patikájából, hormonok nélkül

A Premens tabletta hormonmentes, hatása a barátcserje nevű gyógynövény kivonatának köszönhető. A barátcserje termésében lévő növényi hatóanyagok képesek pozitívan befolyásolni a női szervezet hormonális szabályozó rendszerét. Ha rendben vannak a hormonjaid, onnantól sokkal kisebb az esélye, hogy PMS-tünetektől kelljen szenvedned. A Premens tablettában a barátcserje hasznos hatóanyaga magas koncentrációban található meg, ami nagy valószínűséggel hatásosabb, mint ha csak gyógytea formában alkalmaznád ezt a gyógynövényt. A Premens ráadásul gyógyszerminőségű, vagyis szigorúan ellenőrzött készítmény, éppen ezért csak patikában lehet beszerezni, ahol egyébként vény nélkül kapható.

