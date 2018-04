„A napokig tartó égő, viszkető érzéstől teljesen kikészültem” – kálváriám a hüvelyfertőzéssel

“Egy multinál dolgozom középvezető beosztásban, állandó rohanásban vagyok, egyik tárgyalásról futok a másikra. Nagyon örülnék, ha egy nap legalább 30 órából állna, akkor talán mindenre jutna időm, talán még magamra is. Tény, hogy az elmúlt időszakban nagyon elhanyagoltam magam, az éves szűrővizsgálatokat is csak toltam magam előtt” – meséli Ibolya, aki jól megtanulta a leckét.

Égő, viszkető érzés: minden nő rémálma

Az egyik reggeli megbeszélésen égő, viszkető érzésre lettem figyelmes odalent. Nagyon kellemetlen volt, nem tudtam koncentrálni az elhangzottakra, és folyamatosan mocorogtam a székemben. Miután véget ért a tárgyalás befutottam a mosdóba, és észrevettem, hogy a hüvelyfolyásom más, mint a szokásos: fehér a színe és túrószerű az állaga.

Akkor jöttem rá, hogy gombás hüvelyfertőzésem van, de gondoltam, ezért nem fogom lemondani a következő nagyon fontos találkozómat, úgyhogy tudomásul vettem a dolgot, majd rohantam tovább és ez a forgatókönyv a következő napokban is így folytatódott, mígnem a hét közepe táján már nagyon nehezen viseltem a hüvelyfertőzéssel járó kellemetlen tüneteket. Így két tárgyalás között befutottam a gyógyszertárba, ahol kaptam egy készítményt a problémámra. Pár napig jobban is éreztem magam, majd kis idő elteltével ismét jelentkezett az égő, viszkető érzés, ami már-már az őrületbe kergetett. Az interneten utánaolvastam, hogy az ilyen gombás fertőzést a hüvelyben lévő Candida gombák túlszaporodása okozza. Őszintén szólva meglepett, hogy a korábban vásárolt készítmény nem akadályozta meg, hogy visszatérjen a problémám, de nem volt időm ezzel foglalkozni, és itt követtem el a legnagyobb hibát. Ha már akkor elmegyek orvoshoz, amikor először jelentkeztek a tünetek, sok kellemetlen percet, órát és napot megspórolhattam volna magamnak.

Amikor nincs más választás: irány az orvos

Minthogy a makacs hüvelyfertőzés nem enyhült, több hetes kínszenvedés után beláttam, muszáj időpontot kérnem az orvosomhoz, mert a mindennapjaimat és a munkámat is megkeseríti a Candida-fertőzés, amin nem tudtam felülkerekedni. Arról ne is beszéljünk, mennyire kiállhatatlan, hisztis és kimerült lettem az állandó, kellemetlen tünetektől. A nőgyógyászomtól komoly fejmosást kaptam – teljesen jogosan –, majd gombaellenes készítményt írt fel. Emellett javasolta, hogy szerezzek be a patikában hüvelyflóra helyreállítására szolgáló készítményt is, mert ezzel megelőzhető, hogy visszatérjen a fertőzés. A hüvelykúpnak köszönhetően rövid időn belül csillapodott az égő, viszkető érzés, és végre, hetekkel később ugyan, de végleg megszabadultam a hüvelygombától. Jó lecke volt, egy életre megtanultam, hogy semmi sem fontosabb az egészségemnél!