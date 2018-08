Cikluszavar: a pont, amikor már érdemes felkeresni az orvosodat

Milyen a normális menstruációs ciklus?

Egy ciklus átlagosan 28 napos (22 napnál nem rövidebb, de 34 napnál nem is hosszabb), a menstruáció általában 4-7 napig tart. A menstruációnk úgy 12 és 13 éves korunk között jelentkezik először, és 48-53 éves korunkban marad el végleg, ezt nevezzük menopauzának. A menstruációs vér színe lehet élénkpiros, bordó vagy barnás, de a ciklus végén akár szinte fekete is. Általában az alvadt véréhez hasonló, „vasas” szaga van.

Ha eltolódik vagy egyszer csak nem jön meg

„Minden azzal kezdődött, hogy anya beteg lett. Kicsit olyan volt, mintha a sejtjeimben éreztem volna azt, amit ő átél: mintha én lettem volna ő, vagy valahogy eggyé váltunk volna – mondja a 34 éves Panka, aki egy éve vesztette el az édesanyját. – Elkezdtem szorongani, féltem, nem tudtam aludni. Amikor hónapokkal később anya meghalt, úgy éreztem, ezzel nekem is annyi. Nem ettem, lefogytam, napközben leginkább csak bámultam magam elé, vagy a másik végletbe estem: túlhajtottam magam, hogy ne is kelljen gondolkodni. Észre sem vettem, hogy nem jön meg időben a menstruációm. Biztos voltam benne, hogy nem vagyok terhes, mert a párommal akkoriban hónapokig nem szeretkeztünk. Nagyon kemény időszak volt. Amikor már harmadik hónapja nem jött meg, felkerestem a nőgyógyászomat, aki először PCOS-re is gyanakodott. Mivel a laborleleteim rendben voltak, így a pszichoterápiát javasolta első körben, illetve folyamatos kontrollt” – meséli Panka. Szerencsére a szorongása hamarosan enyhült, a ciklusa rendeződött, de azért még sok idő kellhet hozzá, hogy feldolgozza édesanyja halálát.

Pankához hasonlóan mindenkinek érdemes felkeresnie az orvosát akkor is, ha nem elmarad a menstruáció, hanem pont ellenkezőleg: a két menzesz között 22 napnál rövidebb idő telik el egymás után többször. Ugyancsak gyanakvásra adhat okot, ha a ciklusunk egyszer csak kitolódik, és három hónapon keresztül 36-90 nap telik el két menzesz között.

Ha megváltozik a menstruációs vér

„Mindig is fájt, amikor megjött – az első két nap maga volt a pokol. Akkor viszont nagyon megijedtem, amikor egyik hónapról a másikra feltűnően nagy, alvadt vérdarabok távoztak belőlem – mondja a 38 éves Éva. – Mintha a fájdalom is erősebb lett volna, mint korábban, de mivel mindig is görcsoldót és fájdalomcsillapítót szedtem ilyenkor, nem foglalkoztam a dologgal. Csak a barátnőmmel osztottam meg a dolgot, aki egy másik barátnőjétől hallotta, hogy a menstruációs vér darabos állaga komoly bajra is utalhat. Az ultrahangos vizsgálaton derült ki, hogy miómám van, ami a méhizom jóindulatú daganata. Nagyon megijedtem, hogy műteni kell, de az orvosom megnyugtatott, hogy nagyon jó eredményeket lehet elérni gyógyszeres kezeléssel, amit nemrég el is kezdtem.”

A menstruációs vér színe, szaga, állaga, mennyisége mindenkinél más, de a megszokottól eltérő változásra oda kell figyelni. Ha például kifejezetten bűzös lesz, akkor azonnal orvoshoz kell fordulnunk, mert akár nemi úton terjedő betegség lehet a háttérben. A pirosas-narancssárga árnyalat bakteriális fertőzésre utalhat. A vizesen rózsaszín váladék láttán komoly vashiányt, vérszegénységet feltételezhetünk. Ha ezek közül bármelyiket tapasztaljuk, azonnal keressük fel a nőgyógyászunkat.

Ha megváltozik a mennyisége

„Mindig is óramű pontossággal jött meg, pontosan tudtam, mikor kell eltennem az intimbetétet vagy tampont a táskámba, hogy ne érjen baleset. Azt is tudtam, hány betétre vagy tamponra lesz szükségem egy nap, éppen ezért lepett meg, amikor egyik alkalommal »vörös áradást« éltem át. A meglepettség talán enyhe kifejezés, mert teljesen lesokkolt, a kolléganőmet küldtem el a drogériába betétért. Mivel az azt követő alkalommal is ugyanilyen durva volt a vérzés, nagyon megijedtem, és bejelentkeztem a nődokimhoz” – meséli kerek szemekkel a 30 éves Juci, akitől vért vettek, majd következett a rákszűréssel egybekötött nőgyógyászati vizsgálat. Az orvosa végül a méhkaparás mellett döntött, amellyel megszüntette a vérzészavart, majd ezután Jucinak vasban gazdag diétát írt elő.

A kórosan megnyúlt idejű és erős vérzés számtalan betegséget jelezhet, köztük miómát, a méhnyálkahártya túlzott megvastagodását, pajzsmirigyproblémákat, endometriózist, de kiválthatja méhen belüli fogamzásgátló eszköz is. Az erős vérzésnél ne várjunk sokáig, mert vérszegénységhez vezethet. Keressük fel az orvosunkat, amint lehet. Ugyanígy probléma, ha szinte nincs is vérzés, netán teljesen elmarad.