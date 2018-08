Mi az a cikluszavar, és hogyan kezeljük?

Mi az a cikluszavar?

A menstruáció általában 28 napos időközönként jelentkezik, ami egyénenként eltérő lehet, de normális esetben 21 és 35 nap között van. Cikluszavart jelezhet, ha a két menstruáció közti idő túl rövid, vagy épp túl hosszúra nyúlik. Ilyen szabálytalanság átmenetileg akár egy fogyókúra miatti koplalás, komolyabb érzelmi megrázkódtatás (például szerelmi bánat), túlhajszoltság, stressz vagy folytonos idegeskedés miatt egyaránt kialakulhat. Emellett a rendszeres, kimerítő edzés és az alacsony testzsírszázalék (kóros soványság) ugyancsak megzavarhatja a normális menetrendet, vagy akár a menstruáció teljes elmaradását is okozhatja.

Fontos! Gyakori a köztes vagy pecsételő vérzés is, amikor a két menstruáció között barnás folyás jelentkezik, amit a hirtelen ösztrogénszint-növekedés, illetve a petesejt tüszőből való távozása okoz. Ez nem is jelent problémát, amennyiben legfeljebb 1-3 napig tart. Ha viszont ennél hosszabb ideig fennáll, akkor az is cikluszavarra utalhat!

Egy alapos vizsgálat fényt deríthet a vérzészavart okozó egyéb nőgyógyászati betegségekre is, például miómára vagy polipra, melyek megfelelő kezeléssel orvosolhatóak.

A cikluszavar súlyos következménye

Az agyalapi mirigy által termelt, ún. „anyasági hormon”, a prolaktin szerepe a terhesség támogatása, valamint a szülés utáni tejelválasztás beindítása és fenntartása. A prolaktin kis mennyiségben állandóan jelen van a női szervezetben, ha azonban terhesség vagy szoptatás nélkül is magas a szintje, akkor megzavarhatja a ciklust, amivel pont a teherbe esést akadályozhatja meg.

Tudtad? Statisztikák szerint a vetéléssel és meddőséggel küzdő nők 50 százalékánál kimutatható a magas prolaktinszint!

Mit tehetünk a cikluszavar ellen?

A vérzési rendellenesség oka legtöbbször a tüszőrepedés elmaradása, aminek a hátterében általában a stressz áll. Rendszeres sporttal, egészséges táplálkozással, pihentető alvással, kiegyensúlyozott életmóddal sokat tehetünk hormonháztartásunk szabályos működéséért.

TIPP: De bevetheted a barátcserjét is! Ugyanis a gyógynövényből készült kivonat gátolni tudja a prolaktin hormon túlzott termelését, így a cikluszavarok kezelésében is segítséget jelenthet.