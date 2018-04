„Egyáltalán nem éreztem jól magam a bőrömben” – fiatal lányok vallomásai a bakteriális hüvelyfertőzésről

„Nem tudtam, mi a baj, rettenetesen megrémültem”

„Soha életemben nem éreztem magam olyan kellemetlenül odalent, mint pár héttel ezelőtt. Fogalmam sem volt, mi az a bakteriális hüvelyfertőzés, mert azon szerencsések közé tartozom, aki eddig még nem tapasztalták meg, de őszintén remélem, hogy többet nem is fogom” – kezdte mesélni kálváriáját a 16 éves Szilvi, akinek életében először gyűlt meg a baja a bakteriális hüvelyfertőzéssel.

„Amikor elmentem a mosdóba, észrevettem, hogy bőséges folyásom van, aminek ráadásul kellemetlen, leginkább halra emlékeztető szaga van. Teljesen bepánikoltam, fogalmam sem volt, hogy mi történt. Otthon nem mertem szólni a szüleimnek, inkább az egyik idősebb barátnőmnek meséltem el a problémám. Anikó azt javasolta, menjek el a nőgyógyászatra, mert valószínűleg bakteriális hüvelyfertőzésem van. Bevallom őszintén, nem nyugtattak meg a szavai, nem is nagyon értettem, miről beszél, de megfogadtam a tanácsát, és elmentem másnap a nőgyógyászhoz, aki elmondta, hogy valamitől felborult a hüvelyflórám egyensúlya, ez az oka a tüneteimnek. Antibiotikum tablettát és hüvelykrémet írt fel, de adott tanácsokat a hüvelyflórám egészségének helyreállítására és védelmére vonatkozóan is. Ez segít abban, hogy az ehhez hasonló kellemetlenségtől megkíméljem magam” – mondta Szilvi.

„Nem akartam róla tudomást venni”

Kriszti 20 éves egyetemista, aki eddig csak barátnői elmondásából tudta, mi is az a bakteriális hüvelyfertőzés. „Éppen a vizsgaidőszak kellős közepén jártunk, amikor azt tapasztaltam, hogy a hüvelyfolyásom bőségesebb, híg és szürkés színű lett, semmiképp sem a megszokott. A barátnőimtől már hallottam a bakteriális hüvelyfertőzésről, ezért tudtam, hogy most nekem is az lett. Épp egy nagyon fontos vizsgámra készültem, nem mentem el orvoshoz, gondoltam, majd elmúlik. Hát nem múlt el, napról-napra rosszabb lett. Most már bánom, hogy nem kerestem fel azonnal az orvosom, hiszen hüvelykrémmel és antibiotikummal napok alatt elmúlhat a probléma, hamarabb túl lettem volna az egész dolgon” – vallotta be töredelmesen Kriszti.

„Féltem, ha elmondom a tüneteimet, azt hiszik, hogy fűvel-fával lefeküdtem, és ezért lett bakteriális hüvelyfertőzésem…”

Dóri 18 éves, és társaihoz hasonlóan még neki sem volt bakteriális hüvelyfertőzése. Anyukája az egyik legjobb barátnője is egyben, mégsem merte neki megemlíteni, hogy valami nincs rendben a „női fronton”. Félt, mit fog gondolni az édesanyja. „Egyszerűen féltem elárulni anyunak, hogy baj van: nem éreztem magam komfortosan, híg és bőséges volt a folyásom. Végül már annyira nem bírtam a kellemetlen tüneteket, hogy mégis elmondtam neki a problémám, és megkértem, hogy segítsen. Kiderült, hogy anyukámnak már többször is volt hüvelyfertőzése, és elmagyarázta, hogy ilyenkor felborul a hüvelyflóra egészséges egyensúlya. Ennek pedig számos oka lehet, például akár egy antibiotikum-szedés is elég hozzá, így a szexuális életet még nem élő nőknél is könnyen kialakulhat. Óriási kő esett le a szívemről, hogy meg tudtuk ezt beszélni, és még aznap bejelentkeztünk a nőgyógyászhoz. A gyógyszeres kúra és a hüvelyflórát regeneráló készítmény pedig gyorsan segített” – mesélte Dóri.