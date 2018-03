Nem is hinnéd: így hat az állandó stressz a hormonjaidra

Lili egy alternatív óvodában dolgozik óvónőként. Férjével és gyermekeivel egy faluban élnek, bár nem luxusban, de mindenük megvan, ami számukra fontos. Szeretik a természetet, a természetes dolgokat, nem hajszolják magukat, a pillanat megélésében hisznek. Óvodáskoruktól az iskola végéig jó barátnők voltak Grétával, aki a fővárosban, egy jól menő cég menedzsereként dolgozik. Egy időre ugyan messze sodorta őket az élet egymástól, de a közösségi médiának köszönhetően a barátnők újra egymásra találtak, és levelezni kezdtek.

„Drága Lili! Mint általában, ma megint húzós napom volt, enni sem volt időm, egyik meetingről a másikra rohantam. El kellene mennem orvoshoz is, mert egyre durvább PMS-tüneteket produkálok, és a ciklusom is rendszertelen… Már csak ez hiányzott…!” A levél még hosszan ecsetelte Gréta napját, és Lili megérezte, ez egy segélykiáltás. Gondolt egyet, és a férjével való egyeztetés után meghívta magukhoz barátnőjét. Gréta egy ideig vonakodott, de végül úgy döntött, egy hosszú hétvégére leruccan Liliékhez.

Miután Gréta átvette a vidéki tempót, egy torokfájásra készített gyömbéres tea mellett Lili egy kisebb monológba kezdett:

– Figyelj ide, tudom, hogy nincs beleszólásom, ez csak egy baráti jótanács, de jobb lenne lassítanod! Már máskor is írtál arról, hogy a ciklusod rendszertelen, a menstruáció előtti napjaidon pattanásos a bőröd, ingerlékeny vagy, fáj a fejed, és nem tudsz rendesen aludni. Ugye tisztában vagy azzal, hogy ez nincs rendjén így, és ha nem teszel valamit, akkor ennek akár komolyabb következményei is lehetnek?

– Ugyan, ez csak egy kis stressz! – próbálta terelni Gréta.

– Nem, nem igaz! Ne próbáld elbagatellizálni, mert te is tudod, hogy a stressz ­– mint oly sok más dologra – a hormonjainkra, köztük a petefészekhormonokra szintén kihat. Míg a hirtelen stressz az adrenalin-, addig a tartós stresszhatás a kortizontermelést fokozza. Ez utóbbi a petefészekben termelődő hormon, a progeszteron szintjét csökkenti, és máris felborult a hormonháztartás! Lehet, hogy nálad is ez történt. Éppen ezért beszélj egy orvossal, aki valószínűleg megerősít abban, hogy nálad is a stressz a magyarázat a panaszaidra!

Gréta hallgatott aggódó barátnőjére, megértette, és hatottak rá Lili szavai. Megígérte, változtat az életmódján, több időt fordít magára, és megpróbál minél több stresszt kiiktatni a mindennapjaiból.