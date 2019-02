Állandó fáradtság gyötör? Vashiány is okozhatja (x)

„Sápadt és holtfáradt nő nézett vissza rám a tükörből”

„Eleinte csak annyit éreztem, hogy kicsit fáradtabb vagyok, mint általában. Gyorsan megmagyaráztam magamnak, hogy kevesebbet aludtam és feszültebb a helyzet a munkahelyemen – idézte fel Barbara. – Gondoltam, a hétvégén majd kipihenem magam, és vasárnapra kutya bajom sem lesz. Tévedtem! Hosszú és mély alvás után sem lettem üdébb, a fejem is fájni kezdett. Szédelegtem is. Reggel egy karikás szemű, sápadt nő nézett vissza rám a tükörből. Megijedtem, már semmihez sem volt kedvem, alig tudtam koncentrálni. Ha a párom hozzám szólt, ingerülten reagáltam. A kimerültségem tartóssá vált, látszólag nem volt semmi oka, mégsem múlt el. A barátnőm ébresztett rá, hogy vashiányos lehetek. Végül is hónapok óta diétáztam, csak egy kevés sovány csirkehúst ettem, és inkább több zöldséget. Eszembe sem jutott, hogy a fogyókúrám vashiányhoz vezethet.”

Tudtad? A zöldségekből nehezebben szívódik fel a vas!

Ha a fáradtság nem múlik, úgy érzed, hogy nem tudod kipihenni magadat, a fejfájástól sem igazán tudsz szabadulni, és már a koncentrálás is nehezebben megy, akkor joggal gyanakodhatsz a vashiányra. Elterjedt probléma a világon, még a fejlett országokban is népbetegség. Ha gyakran diétázol, lehet, hogy változtatnod kéne az életmódodon, ugyanis a vashiány egyik oka pont a helytelen táplálkozás. Ha te is azok közé tartozol, akik szinte csak a zsírtalan fehér húst eszik meg, akkor itt az ideje, hogy néha a vörös húst is engedélyezd magadnak. Ugyanis a vörös húsokra is szükség van, mert sokkal több bennük a vas, mint a fehér húsokban. Ha az étrendedben leginkább csak zöldségek szerepelnek, esetleg vegetáriánus vagy, akkor mindenképpen gondolnod kell a vaspótlásra. Mert a húsokban és a zöldségekben lévő vas más-más kémiai szerkezetű. Nem sokan tudják, hogy a zöldségek vastartalmának csupán 3-5 százaléka hasznosul, míg a vörös húsokban lévő vasnak nagyjából a 15 százaléka. A zsíros ételekkel viszont bánj csínján, elhíznod már csak azért sem szerencsés, mert a túlsúlyos szervezet nehezebben veszi fel a szükséges vasat.

Veszélyeztetettebbek a nők

Mi, nők, a férfiakhoz képest sokkal inkább ki vagyunk téve a vashiánynak, aminek egyrészt a menstruációs vérveszteség az oka, másrészt pedig, hogy kevesebbet eszünk, ezért kevesebb vasat viszünk be a szervezetünkbe, mint a férfiak. Ha babát vársz, vagy szoptatsz, a vaspótlás kiemelt fontossággal bír, hiszen a terhes nőknek tízszer több vasra van szükségük: az ételekből felszívódó vas ilyenkor már nem elég, azt mindenképpen pótolni kell. Az elégtelen vasellátás a baba egészségét is veszélyeztetheti, nem csak az anya vérképzése lesz elégtelen. Serdülő gyerekedre is figyelj oda, mert a hirtelen növekedés miatt ugyancsak fokozott a vasszükséglet.

Mit tehetünk a vashiány ellen?

