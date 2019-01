A hüvelyszárazság 8 lehetséges oka – és egy módszer, hogy leküzdjük a problémát (x)

1. Stressz

Napjainkban szinte mindenkit ér több vagy kevesebb stresszhatás. Próbálunk dacolni a szorító határidőkkel, a szigorú főnökkel, őrlődünk az otthoni és a munkahelyi feladatok közt, magánéleti problémákat kell megoldanunk – a mindebből fakadó fokozott lelki nyomásra a testünk is reagál. A nők hormonrendszere különösen érzékeny a stresszre, márpedig ha az egyik legfontosabb női hormon, az ösztrogén szintje valamiért lecsökken, hüvelyszárazság is kialakulhat.

2. Fogyókúra

A női magazinok akár hetente, az online oldalak pedig szinte naponta bombáznak minket a legkülönfélébb „tuti” diétatippekkel. Ezekkel azonban tanácsos óvatosnak lennünk! Nem egy csodafogyókúra-receptről derült már ki, hogy fabatkát sem ér, de még nagyobb lehet a baj, ha történetesen tényleg működik, és valóban rövid idő alatt jelentős súlytól szabadulhatunk meg általa. A hirtelen testtömegvesztés ugyanis alaposan összezavarhatja a hormonrendszerünket, és ennek csupán az egyik kellemetlen mellékhatása lehet a szexuális élet ellehetetlenülése – a hormonhiány következtében kialakuló hüvelyszárazság miatt.

3. Fogamzásgátlók

A fogamzásgátlót szedő nők közül többen panaszkodnak amiatt, hogy amióta a gyógyszert szedik, semmi kedvük a szexhez se lelkileg, se testileg. A hormontartalmú gyógyszerek ugyanis befolyásolják a szervezet hormonháztartását, így többek között a libidóra is hatnak. A tablettaszedő nők körében ugyanakkor a hüvely nedvesedési képessége is romolhat, és emiatt a hüvelyszárazság tünetei náluk is megjelenhetnek.

4. Egyéb gyógyszerek

Egyéb gyógyszerek mellékhatásaként is kialakulhat hüvelyszárazság, ami egyébként az előbb felsorolt esetekben sem csupán a szexuális életet nehezíti meg, hanem akár a mindennapokban is kényelmetlenséget okozhat a száraz, feszülő, viszkető érzés az intim tájékon.

A hüvelyszárazságra, bármely okból alakult is ki, hasznos segítség lehet a Cikatridina hüvelykúp. Hialuronsavat tartalmaz, amely nagy vízmegkötő képessége révén hatékonyan képes hidratálni a hüvelyt bélelő hámszövetet. Hosszabb távon nyújthat segítséget, mint egy síkosító, amit ráadásul aktus előtt vagy közben kell kenegetni, megkockáztatva, hogy emiatt elvész a meghittség, és alábbhagy az izgalom. A Cikatridina hüvelykúpból kúraszerűen, esténként kell felhelyezni egyet, hogy a hüvely szövetei ismét feltöltődjenek nedvességgel. Ez a patikában, recept nélkül kapható készítmény a hialuronsav mellett gyulladáscsökkentő és hámosító hatásukról ismert gyógynövények kivonatát is tartalmazza. A Cikatridina hüvelykúp serkenti a szövetgyógyulást a hüvelyhám különböző eredetű károsodása esetén.

5. Betegségek

Bizonyos betegségeket, mint például a diabéteszt vagy egyes endokrin betegségeket ugyancsak kísérhetik a hüvelyszárazság kellemetlen tünetei.

6. Sugárkezelés, kemoterápia

Daganatos betegségek kapcsán nem egyszer előírnak sugár- vagy kemoterápiát: mindkettőnek gyakori mellékhatása lehet a hüvelyszárazság.

7. Terhesség, szoptatás

Várandós vagy szoptatós kismamák szembesülhetnek azzal, hogy a hüvelyszárazság kellemetlen tüneteit szexuális életük is megsínyli. A panaszokat az ő esetükben szintén a szervezetben lezajló hormonális változás okozza. Ez az állapot természetesen csupán átmeneti, vagyis idővel visszaáll majd a régi rend. Ám addig sem kell lemondani a testi örömökről, hiszen a Cikatrdina hüvelykúp teljesen hormonmentes, így terhes vagy szoptatós édesanyák – nőgyógyászukkal történt előzetes egyeztetés után – ugyancsak biztonsággal használhatják.

8. Változókor

Utoljára, de nem utolsósorban ejtsünk szót a változókori hüvelyszárazságról is. Mint tudjuk, a klimax idején fokozatosan megszűnik a petefészkek nőihormon-termelése. Eleinte talán csak az tűnik fel, hogy szex közben nehezebben nedvesedik a hüvely. Ám idővel – a hormonok teljes hiánya miatt – egészen komoly hüvelyszárazság is kialakulhat. Pedig nem érdemes megvárni, amíg a hüvely teljesen kiszárad: ahogyan az arcunkat is krémezzük mindennap, úgy a rejtettebb szöveteink is megérdemlik, hogy rendesen gondoskodjunk a hidratáltságukról – már csak a saját kényelmünk érdekben is. A Cikatridina hüvelykúp jó segítőtársa lehet minden változókorú nőnek a hüvelyszárazság okozta tünetek enyhítésében.