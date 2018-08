Zavar a menstruációban? Ezt jelzi a tested

„Egészen addig úgy voltam vele, minden rendben van velem, amíg nem kezdtünk el a gimiben beszélgetni a többiekkel arról, hogy kinek mikor jön meg, hogyan, mit érez. Úgy éreztem magam, mint egy ufó a magam rosszulléteivel, a maxitamponokkal, amelyeket lepedőnyi betétekkel kellett megtámogatnom ahhoz, hogy biztosan ne ázzak át. Teljesen ráparáztam a menstruációmra, aludni sem tudtam. Anyám nem tudta nézni a vergődésemet, ezért elvitt nőgyógyászhoz, aki nem talált semmi rendelleneset. Igazából mégis akkor nyugodtam meg, amikor találkoztam egy lánnyal, akinek szintén hasonló problémái voltak. Felnőtt fejjel persze tisztában vagyok azzal, hogy a női ciklust mindenki másként éli meg. Ma már van egy lányom, aki hamarosan olyan korba ér, hogy menstruáljon. Nem szeretném, ha átélné azt a szorongást, amit én, viszont tisztában kell lennie azzal is, hogy ha valami megváltozik a testében, az sok mindent jelezhet” – meséli a 38 éves Éva.

Milyen a normális menstruációs ciklus?

Létezik a „tankönyvi szöveg”, mely szerint egy ciklus átlagosan 28 napos (22 napnál nem rövidebb, de 34 napnál nem is hosszabb), a menstruáció általában 4-7 napig tart, a nők többsége 12 és 13 éves korban kezd el menstruálni, és 48-50 éves korukban marad el végleg a havi vérzésük.

A tankönyv azonban csak egy dolog, mert azt is tudjuk, hogy minden szervezet más, így minden menstruációs ciklus is különböző. Az első vérzés után másfél-két évvel áll be a rendszeres ciklus, amelynek tulajdonságait hamar megismerjük, ha odafigyelünk a testünkre. Pontosan tudjuk, a ciklusunk melyik szakaszában kezd el kellemetlenül feszülni a mellünk, mennyire érint bennünket, és mennyire fordulunk ki magunkból a PMS (premenstruációs szindróma) miatt. Azt is tudjuk, mivel jár az első vagy a második nap: a falat kaparjuk, vagy minden gond nélkül elmegyünk akár edzeni is. Tudjuk, mennyi betétre, tamponra van szükségünk, vagy hogy hány óránként kell cserélni az intimtölcsért. Kisebb kilengések az átlagos ciklus esetén is előfordulnak, de ha a megszokott menetrend hirtelen komoly változást mutat, akkor érdemes elkezdeni gyanakodni és adott esetben szakorvost is felkeresni.

Mi lehet a baj?

A menstruációs ciklust általában hormonális problémák vagy anatómiai rendellenességek zavarhatják meg. Menstruációs naptárat érdemes lenne mindenkinek vezetnie – már okostelefonra letölthető applikációk is rendelkezésünkre állnak –, de akkor mindenképp szükség lehet erre, ha valamilyen zavart észlelünk a ciklusunkkal kapcsolatban.

Toxikus sokk szindróma

Tünetei lehetnek: tamponviselés közben vagy a tampon eltávolítása után hirtelen hasmenés, láz, fejfájás, izomfájdalom, torokfájás, a bőr kivörösödése jellemző, vagy csökken a vérnyomás.

Mi okozza? Bizonyos baktériumok által termelt méreganyagok váltják ki a toxikus tüneteket. Ezek a baktériumok megtalálhatók a tamponok anyagában, a menstruációs vérben vagy a méhnyakban. Fontos megjegyezni, hogy nem csak a tampont használó nőket veszélyeztetheti.

Kimaradó menstruáció – amenorrhoea

Teljesen el kell különíteni egymástól a primer és a szekunder amenorrhoea esetét.

Primer amenorrhoea akkor áll fenn, ha valakinek 16 éves koráig nem jött meg az első menstruációja. Ilyenkor mindenképp szakorvosi vizsgálatra van szükség.

A szekunder amenorrhoeáról akkor beszélünk, ha a korábban rendszeres vérzés több mint három hónapig elmarad.

Mi okozza? Elsősorban komoly fizikai vagy érzelmi megterhelés jele lehet. Élsportolóknál ez rendszeresen előfordulhat, de egy nagyon hajtós időszak vagy érzelmi megrázkódtatás (például gyász) is kiválthatja. Nem szabad azonban kizárólag a stresszre fogni, mert olyan súlyos betegségekhez is társulhat, mint a leukémia, a veseelégtelenség, anorexia, bulimia, autoimmun betegségek, a pajzsmirigy súlyos alul- vagy túlműködése, a mellékvese túlműködése (ilyenkor egyéb tünetek is megjelennek).

Túl rövid ciklus – polimenorrhoea

Ha rendszeresen 22 napnál rövidebb a ciklusunk, akkor az az ovuláció kimaradására utal, és szakorvos segítségére van szükség.

Túl hosszú ciklus – oligomenorrhoea

Ha a vérzésünk rendszeres ugyan, de ritkábban, 35-90 naponta jelentkezik, akkor is érdemes az ovuláció ideiglenes vagy végleges abbamaradására gondolni. Hormonális fogamzásgátlók szedése okozhat ilyen változást.

Túl kis mennyiségű menstruációs váladék – hypomenorrhoea

Ha hirtelen megváltozik, jelen esetben csökken a menstruációs vér mennyisége, annak hátterében szintén állhat ovuláció nélküli ciklus.

Túl nagy mennyiségű menstruációs váladék – hypermenorrhoea/menorrhagia

Ha egyszer csak erőteljesebb, bőségesebb menstruációs vérzést és a megszokottnál hosszabb ciklust tapasztalunk, akkor is keressük fel a nőgyógyászunkat. Remélhetőleg átmeneti problémáról van szó, de rosszabb esetben az okok között szerepelhet mióma, a petefészek vagy a méhnyálkahártya gyulladása, véralvadási zavar, petefészekrák, méhdaganat, vesebetegség.

Darabos vérzés

A menstruációs váladékban megjelenhetnek vérrögök, alvadt vérdarabok, ami teljesen természetes. Ha azonban ezek a kocsonyás, sötét színű darabok egy ötforintos érménél nagyobbak, és emellett komoly menstruációs fájdalmat is tapasztalunk, keressük fel az orvosunkat.

Mi okozhatja? Jó esetben semmi komoly, de azért ilyenkor gyanakodhatunk polipra, vetélésre, jó- és rosszindulatú daganatra, és előfordulhat véralvadási zavar is.

És a menstruációs vér színe?

Természetesen a menstruációs váladék színe is egyéni lehet, de a megszokottól eltérő árnyalatokra érdemes odafigyelni. A rózsaszínes vér akkor fordulhat elő, ha például rendszeresen sportolni kezdtünk, és komolyabb versenyre készülünk. Ilyenkor csökken az ösztrogénszint a szervezetben. A vashiány vagy a vérszegénység vizesebb, átlátszóbb menstruációs váladékot eredményez. Szexuális úton történő fertőzésre vagy vetélésre utalhat a szürkés vérzés – az előbbinek elviselhetetlen szaga is van.

Fájdalmas vérzés – dysmenorrhoea

A korábbiakkal ellentétben nagyon erős fájdalommal járó vérzés esetén is inkább menjünk nőgyógyászhoz. Általában nem valami komoly betegséget jelez, de jobb utánajárni az okoknak.

Köztes vérzés – metrorrhagia

A ciklus közepén megjelenő pecsételő vérzés valószínűleg sokak számára nem ismeretlen, hiszen nagyon sok minden kiválthatja. Baj akkor van, ha ennek mennyisége megnő és rendszeressé válik. Ilyenkor azonnali szakorvosi vizsgálatra van szükség, mert akár a méhtestrák tünete is lehet.