Miért hasznos a HPV-öntesztelés a citológiai vizsgálat mellett?

KAPCSOLÓDÓ Egy magyar módszerrel már kialakulása előtt kiszűrhető a méhnyakrák

Mivel a méhnyakrák kialakulásáért többségében a HPV felelős, a vírus jelenlétének észlelésével még azelőtt lépéseket tehetünk a megelőzés érdekében, hogy a daganat kialakulna a szervezetben. Az otthon, kényelmesen, diszkréten elvégezhető tesztek ma már könnyen, olcsón hozzáférhetőek. Az így vett mintát postai úton lehet elküldeni ahhoz a céghez, amely a feldolgozást végzi.

Melyik a megbízhatóbb, a HPV-öntesztelés vagy a citológia?

A citológiai vizsgálat során mikroszkóppal nézik meg a mintákat, ami annyit jelent, hogy embereken múlik, észreveszik-e az elváltozásokat vagy sem. Arról nem beszélve, hogy egy citológiai kenet körülbelül egymillió sejtet tartalmaz, és bár kicsi a valószínűsége, de mégis előfordulhat, hogy ennyi sejt közé nem kerül be daganatos elváltozást mutató egyed.

A HPV-önteszt esetében azonban úgynevezett biomarker vizsgálatra kerül sor, amikor a POU43F gén jelenléte jelzi a méhnyakrák kialakulásának magasabb kockázatát. Ezt a fajta vizsgálatot gépek végzik, emiatt a tévedés esélye gyakorlatilag kizárható, ráadásul a mintavétel során száz százalék, hogy az adott gént tartalmazó sejtek bekerülnek a mintába. Szakértői vélekedés szerint a citológia körülbelül az esetek 50 százalékában mutatja ki a méhnyakrákot okozó daganatot. Ezzel összehasonlítva a HPV-öntesztekből származó minták vizsgálata több mint 150 százalékkal hatékonyabban jelzi előre a daganatos megbetegedés lehetőségének rizikóját!

A HPV öntesztelés egyébként magyar fejlesztés, 2016-ban az NLCafé is írt a módszerről. Akkor megtudtuk, hogy ma már az orvosok között széles körű támogatást élvez az a nézet, amely szerint a HPV-vizsgálat a citológiához képest hatékonyabb rákszűrési módszer, ezért a nagy egészségügyi ellátórendszereket működtető országokban – például Nagy-Britanniában – megindult egy folyamat, hogy a citológiát HPV-tesztre cseréljék le.

A HPV-öntesztelés azért is lehet hatékonyabb, mert törődnünk kell az egészségünkkel a nőgyógyászati szűrővizsgálatok között eltelő időben is, ami jellemzően 1-2 év is lehet. Arról nem beszélve, hogy az otthoni vizsgálathoz nem kell időpontot egyeztetni, esetlegesen drága magánrendelést kifizetni, illetve nem kell sokak számára kellemetlen, kényelmetlen helyzetbe kerülni, hiszen az öntesztelést akár otthon, a fürdőszobában is el lehet végezni.

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ne lenne szükség a citológiai vizsgálatokra, csupán azt, hogy aki igazán szeretne törődni az egészségével, az az évente-kétévente esedékes nőgyógyászati szűrővizsgálatok mellett a HPV-öntesztelés lehetőségét se hagyja ki!