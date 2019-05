„Örülhetek, hogy egyáltalán élek” – Hírességek műtött szívvel

Mick Jagger

Először csak arról szóltak a hírek idén tavasszal, hogy a Rolling Stones elhalasztja turnéját az énekes betegsége miatt. Később közleményben kiadták, hogy Jagger sikeres szívbillentyű-műtéten esett át New Yorkban – pár nap múlva már ki is engedték a kórházból. Az énekes jó egészségi állapotban van – írta akkor a Billboard magazin. „Az orvosok sikerrel érték el Jagger szívbillentyűjét az egyik artériáján keresztül, most pedig megfigyelés alatt tartják a sztárt, nehogy bármilyen komplikáció lépjen fel.”

Érdekes, de a gyógyuláshoz elegendő csupán négy-öt napot ágyban tölteni, persze az még időbe telik, hogy az énekes a színpadra is visszatérhessen. Mint a zenekar közölte, az elhalasztott észak-amerikai turné minden állomását pótolják majd nyáron, de most nem ez a legfontosabb. „Sajnálom, hogy cserben kell hagynom a közönséget, de mindent elkövetek azért, hogy visszatérjek, amilyen hamar csak lehet” – kért elnézést a zenész a Twitteren.

Sami Khedira

A Juventus labdarúgója még csak harminckét éves, de már meg kellett műteni szívritmuszavar miatt.

Az operáció idén februárban zajlott. A középpályás alig néhány hét után már újra edzésbe állt, mivel a kardiológiai vizsgálatok azt mutatták, hogy jól halad a felépülése. Azért most még természetesen kímélik a hetvenhétszeres német válogatottat, aki személyre szabott edzésterv szerint készül.

Arnold Schwarzenegger

Még egy terminátor is lehet sérülékeny: tavaly márciusban nyílt szívműtéten esett át a hetvenegy éves színész. A terv az volt, hogy katéteres szívbillentyűcserét végeznek el nála, de sajnos a műtét során komplikációk jelentkeztek, az orvosok ezért döntöttek a nyitott szívműtét mellett. A beavatkozás órákon át tartott, és szerencsére sikerrel zárult.

Schwarzenegger esetében már csak azért is kockázatos volt ez, mert egyszer már műtötték a szívét, még 1997-ben, a Batman és Robin című film forgatása idején. Ő maga örökletes betegséggel magyarázta az állapotát, amikor azzal gyanúsították, hogy a testépítéshez szedett szteroidok tették tönkre a szívét.

„I’m back” – mondta rögtön azután, hogy felébredt az altatásból, amin persze jól derült mindenki, hiszen a Terminátor 2 című film ikonikus mondatáról van szó.

Alain Delon

A francia filmsztár beavatkozása már hét éve történt. Neki egy egyszerűbb operációja volt egy neuilly-i kórházban. „Igen, megoperáltak. Már két hete terveztük – erősítette meg néhány órával a műtét után maga a színész telefonon a Le Parisien napilapnak. – Elaltattak tíz percre, és megpróbálták helyrerakni a szívemet.”

Az egész procedúrára szívritmuszavar miatt került sor, amitől Delon rendszeresen szédült és émelygett. „Ez minden olyan emberrel megtörténhet, aki annyi érzelmen és nehézségen megy át, mint én. Az utóbbi időben kimerített a fiam, meg mások” – utalt a színész arra, hogy tinédzser fia, Alain-Fabien ellen eljárás indult „gondatlanságból elkövetett testi sértés” vádjával egy balul sikerült házibuli miatt. Szerencsére a sztár már két nap múlva elhagyhatta a kórházat.

Csapó Gábor

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó két szívműtéten is átesett. Ez volt az egyik oka annak, hogy egy időben eltűnt a nyilvánosság elől: nagyon oda kellett figyelnie magára, arra, hogy elegendő időt pihenjen.

A hatvankilenc éves sportember hiába érezte úgy már az első operáció előtt, hogy jól van, a leletei nem voltak meggyőzőek, ezért az orvosok újabb beavatkozás mellett döntöttek. „Lehet, hogy hihetetlen, de a szervezetem semmiféle tünetet nem produkált, nem voltam fáradékony, nem törtek rám rosszullétek a frontoknál, egyszóval azt gondoltam, makkegészséges vagyok. Ehhez képest egy kivizsgálás során megállapították, hogy százharmincas a pulzusom, ami nem éppen ideális adat” – nyilatkozta akkor a Best magazinnak.

Szerencsére a második műtét már eredményesebb volt, komplikációmentesen zajlott, és Csapó gyorsan felépült belőle. Olyannyira, hogy rengeteg az energiája, heti öt edzést is tart fiataloknak.

Várkonyi András

2013 év elején írta meg a Blikk, hogy a Barátok közt tévésorozat akkor hatvanhárom éves színészére komoly operáció vár. „Hamarosan kórházba vonul, ahol egy komoly szívműtét vár rá, ugyanis nemrég olyan érrendszeri problémát állapítottak meg nála, amit csak így lehet orvosolni” – írták.

Az ilyesmi egy sorozatszínésznél azzal is jár, hogy egy időre „kiírják” a sorozatból. Az ő esetében nem végleg, hiszen meghatározó karakterről, alapító tagról van szó, akit igencsak kedvelnek a nézők.

„Nem mondom, hogy nem félek, de belátom, szükséges a beavatkozás, és az egészségem érdekében történik – nyilatkozta akkor a Blikknek „Vili bácsi”. – Szívkoszorúér-áthidalást végeznek el majd rajtam, mert a vizsgálatok szerint probléma van a szívembe vezető erekkel. Az orvosok azt mondják, hogy rutinműtét lesz, én hiszek ebben, és bízom az orvostudományban.”

Szerencsére már márciusban arról szóltak a hírek, hogy Várkonyi András újra forgat: a balatonfüredi szanatóriumból nyolc kilóval könnyebben tért vissza. „Jól érzem magam, köszönöm szépen! Bevallom, én sem gondoltam volna, hogy ez ennyire gyorsan megy majd. De éppen ezért nem is akarom elbízni magam, minden utasítást betartok, amit az orvosok mondanak” – mondta a Blikknek az öt és fél órás műtét után.

Dr. Horváth Zsolt

A debreceni focista egy bakteriális fertőzéstől betegedett meg, méghozzá olyan súlyosan, hogy csak műtéttel lehetett megmenteni az életét. Két évvel ezelőtt váratlanul rosszullétre, gyengeségre panaszkodott. Mint kiderült, a középpályás bakteriális fertőzést kapott, és súlyos, gyulladásos folyamat indult be nála – magas lázzal. Végül szívbelhártya-gyulladás miatt került sor az operációra. Közvetlenül a beavatkozás után az terjedt el, hogy a DVSC játékosa nem biztos, hogy folytatni tudja a profi futballt.

Sajnos ez így is lett, Zsolt abban az évben már csak szakkommentátori feladatokat vállalt. „Tény, hogy ez a tragikus fejlemény gyökeresen megváltoztatta az életem, így lenne okom keseregni ezen. Viszont ha más megközelítésből szemlélem a történteket, akkor annak is örülhetek, hogy egyáltalán élek – nyilatkozta akkor a Blikknek. – Most az a legfontosabb, hogy a rehabilitáció­mat tökéletesen elvégezzem, és teljesen felépüljek a műtét után.”

Steiner Kristóf

A műsorvezető még nagyon fiatal, mégis, jó régóta küzdött komoly szívproblémákkal, melyet először pánikbetegségnek hittek. Talán még emlékezhetünk arra, amikor az ismert tévés személyiség a Rettegés Foka című műsor forgatása után a rosszul lett, és kórházba került. Akkor elmesélte, hogy régóta jelentkeznek nála rohamok, ilyenkor a szíve hirtelen nagyon gyorsan kezd verni – szituációtól függetlenül.

Egy új módszerrel műtötték, hogy semlegesítsék a tüneteket okozó gócot. A szív-elektrofiziológia lényege, hogy a combvénán keresztül katétert vezetnek a szívbe, így ingerlik azért, hogy kiváltsák a rohamot, majd tulajdonképpen kiégetik a betegségért felelős sejtcsoportot. „Maga a beavatkozás nagyjából egy órán át tartott, és a legkellemetlenebb része az volt, amikor a ritmuszavart mesterségesen próbálták kiváltani különféle módszerekkel. Dr. Gellér László, aki Magyarország legjobb orvosa az elektrofiziológia és a szívkatéterezés tekintetében, megállapította, hogy Wolf-Parkinson-White szindrómában szenvedtem. Ez egy ritka betegség, az előfordulási aránya mindössze 0.1-3 százalék – írta akkor, tíz évvel ezelőtt Kristóf a blogjában. – Nagyon hálás vagyok az Ér- és Szívsebészeti Klinika minden dolgozójának, ugyanis dr. Gellér szerint 99%-os valószínűséggel meggyógyultam, és most, a beavatkozás után tanultam meg igazán értékelni a szívemet, az egészségemet. Életem első 25 évét elég felelőtlenül éltem: folyamatosan gyorséttermekben ettem, és napi öt-hat kávét is megittam. Bizonyos szempontból most új életet kezdek, egészséges szívvel.”