4 tünet, amiről nem gondolnád, hogy a stressz okozza

A stresszről általában azt tartjuk, hogy negatív, bár eredetileg fontos szerepe van az életünkben. Arra való, hogy a veszélyes helyzetekben lendületet kapjunk, és mentsük magunkat. Ám ha ez az állapot hosszú távon is fennáll, az rombolja a szervezetünket.

Bár mindannyian szeretnénk, a stressz valószínűleg nem fog kikerülni a hétköznapjainkból, annyi téren kell megfelelnünk ebben a modern világban. Persze időszakonként változó, hogy mennyi teher nyomja a vállunkat, de a fő mégis az, hogy hogyan kezeljük a nehéz helyzeteket. És persze hogy felismerjük-e a jeleket. Mert bár a tünetek jellegzetesek, mindenkinél másképp, más kombinációban jelentkeznek. Ráadásul más betegségekkel is összetéveszthetők.

A stressz egyik legismertebb hozadéka a hajhullás. Persze nem a népszerűsége okozza az ismertségét, hanem az, hogy sokakat érint. A stresszhormonok hatására olyan autoimmun jellegű betegség is kialakulhat, amelyben gyengülnek a hajtüszők, ezáltal pedig elkerülhetetlen a hajritkulás vagy a hajhullás. Ezen a fajta problémán csak a kiegyensúlyozottság segít. De máshogyan is hozzájárulhatunk a javuláshoz: a vitamindús táplálkozás erősíti a hajhagymákat.

Hallottál már olyan embert köhögni, akinél a stressz váltotta ki a tüneteket? A pszichés, múlni nem akaró köhögés vagy állandó rekedtség a feszült életvitel hozadéka is lehet. Ha az orvosok kizárják a légúti megbetegedéseket és a szervi okokat, van esély arra, hogy a stressz hozta lelki tényezők és a szorongás álljon a háttérben.

Akiknek stresszes az életük, valószínűleg tapasztaltak már testsúlyváltozást a nehezebb időszakok alatt. Vannak, akik híznak ilyenkor, míg mások kevesebbet esznek, és fogynak. Az elhízás elsősorban a hasi tájékot érintheti, ott rakódnak le a zsírpárnák. Ennek az lehet az oka, hogy a stressz hatására a kortizol nevű hormon szintje megemelkedik, ez pedig a hasi lerakódásnak kedvez. Ahogyan a stressz összes tüneténél, súlyváltozásnál is fontos szempont, hogy törekedjünk a stresszmentes hétköznapokra. Erre tökéletes módszer a mozgás, ami nemcsak abban segít, hogy elérd a kívánt testsúlyt; a termelődő endorfin hormonok miatt a szorongás ellen is hatékony.

Nemcsak férfiak, nők esetében is kialakulhat potenciazavar, libidócsökkenés tartós stressz hatására. Ilyenkor általában nincs szervi ok a szexuális élet csökkenésének hátterében. Mivel ez a probléma párkapcsolatban élők esetén a másik felet is érinti, mindenképpen foglalkozni kell vele.