Sajnos ez is lehet a háttérben, ha nem múlik a torokfájásod

A torokfájás az egyik legidegesítőbb „kisbetegség-tünet”. Mert perszer, ott az orrfolyás, ami baromi kényelmetlen, meg a tüsszögés, ami szintén, de a torokfájás az igazán kellemetlen. Mikor még nyelni is alig tudsz… az evéstől is elmegy a kedved. Mellé társul az az állandósult köhögés, ami nemcsak neked elviselhetetlen, de a környezetednek is. Oké, nem ez a világ legnagyobb gondja, és egy hét múlva úgyis elmúlik! Vagy… hányadika is van ma? Nem, nem múlik el. Vagy ha igen, akkor jövő hónapban megint itt van. Mi a fene ez?

Nos, lehet, hogy egy „sima” náthánál többről van szó. Az elhúzódó tüneteket ugyanis gyakran egy elég undi kórokozó, a Streptococcus A baktérium okozza. Ráadásul ez a betegség komolyabbra is fordulhat.

Mivel is állunk szemben?

A Streptococcus valójában egy csoportot, egy egész baktériumnemzetséget jelöl. Az ide tartozó mikrobák gömb alakúak, és sokféle van köztük: a jótékonyakat a gyógyszeriparban és az élelmiszeriparban is használják. Többségük jótékony hatású az emberi szervezetben is, több helyen a normál flóra tagjai. Vannak azonban kártékony fajai is, melyek gennykeltőek, vagyis gyulladást okozhatnak a garatban, a tüdőben, egyéb szövetekben vagy akár az agyban is. Ha elhúzódó torokgyulladásunk van, érdemes erre az okra is gondolni! A gyermekkori torokfájások 37 százalékánál ez a baktérium áll a háttérben – az A verzió, amit Streptocoocus pyogenesnek hívnak. Évente körülbelül 700 millió fertőzést okoz világszerte, és 517.000 ember hal meg az általa előidézett betegségekben.

Tipikus tünetek – nyirokcsomó-duzzanat – hallásproblémák – alvászavar, horkolás – erős torokfájás – kiütések – izomfájdalom

Mindezek ellenére nem minden háziorvos gyanakszik erre, és még kevesebben képesek ellenőrizni a dolgot, merthogy e baktérium kimutatásához speciális diagnosztikai felszerelésre van szükség. Például vértesztet (AST) lehet végezni, ami az ellenanyag szintjét méri. Viszont mivel „rejtőzködő” kórokozóról van szó, nem mindig jelenik meg a vérben a hatása. De le lehet leplezni másként is, például mintát vesznek a mandula felszínéről és innen tenyésztik ki – igaz, ez is csak minden második esetet mutat pozitívnak. Ennél hatékonyabb a gyorsteszt – ez már 80%-osan sikeres eredményt ad.

Ez még csak megfázás?

Ezek hiányában nem könnyű eldönteni, mikor beszélhetünk fertőzésről, és meddig tart a megfázás. Ugyanis olyan tényezők, mint a hideg ital ivása, hideg szélfújás vagy légkondi, provokálják a tüneteket, és ezek táptalaján a vírusos megfázás folytatódhat egy baktériumfertőzéssel – mintegy szövődményként.

A diagnózis már csak azért is lényeges, mert teljesen másként kell elbánni egy baktériummal, mint egy vírussal. Antibiotikum, meleg borogatás, só inhalálása, gyógynövényteák: körülbelül ez az a repertoár, ami baktériumfertőzésnél bevethető. Sajnos azonban ezek sem örökre pusztítanak, a panaszok újra és újra visszatérhetnek.

Érdekes, hogy gabona- és tejmentes diéta hatására sokszor enyhülnek a tünetek. Aki ilyet tapasztal, az akár folytathatja a diétát gyógyulása után is.

Ellenszerek – sós vizes gargalizálás – párásító használata – meleg borogatás – gyömbértea ivása

Ezen megbetegedések gyógyításában sok mindennel kísérleteznek. Például orron át használható probiotikummal, tengerparti tartózkodással (sós víz, meleg levegő).

Ha viszont nem kezelik a pácienst, félő, hogy arcüreg-, fül- vagy mandulagyulladás alakul ki a tünetekből, de ha ez a baktérium bekerül a véráramba, akkor még szív- vagy vesekárosodást is okozhat.

Inkább előtte, mint utólag!

Mivel a Streptococcus A nyállal terjed, úgy lehet megelőzni a megbetegedést, ha nem puszilkodunk, nem köhögünk, tüsszentünk másra – persze ezt elsősorban a gyerekeknek kell a lelkükre kötni. A legkisebbek sajnos attól is megfertőződhetnek, ha sokat nyúlnak a szájukba, majd megfogják a játékokat. Mossuk gyakran a kezüket, és persze a poharakat, evőeszközöket is!

Már csak azért is, mert oltást hiába kérnénk: Magyarországon egyelőre csak a Pneomococcus verzió ellen oltanak kötelező jelleggel.