Így tehető ártalmatlanná a kismamák réme

„24. hetes terhes vagyok, már 8. hét óta küzdök a hüvelykenetben talált Streptococcussal. Károsíthatja a babát?”

„Ha előző terhességemnél a Streptococcus B baktérium kitenyészett, akkor az már visszatérhet akármikor?”

„Van olyan ember, akinek sikerült végleg kiirtani a Streptococcus B-t?”

Ehhez hasonló kérdések özöne árasztja el a babás fórumokat. Nem csoda, hogy az anyák aggódnak, hiszen mindenféle fertőzés ijesztő, ha az ember várandós. Nos, igen, amit itt emlegetnek, az is Streptococcus baktérium, csak éppen egy teljesen más, mint ami a torkunkban tanyázik előszeretettel – ez a B-vel jelölt alfaj (Streptococcus agalactiae), és a női nemi szervek környékén telepszik meg nem kis riadalmat okozva. A félelmek ráadásul nem is alaptalanok.

2013-ban jelent meg egy cikk egy harmincegy napos újszülött elvesztéséről. Életét ez a baktérium, pontosabban az általa okozott fertőzés vette el.

„Egyik óráról a másikra nem akart enni, nagyon sírt, görcsösen összehúzta magát, és nagyon magas láza lett. Az orvosok azt mondták, hogy a kislányunk bármelyik pillanatban meghalhat, de ha felépül, akkor is nagyon beteg gyermekként kell tovább élnie” – mondták el a megtört szülők a Life.hu-nak.

Mint kiderült, a kislánynál a baktérium erőteljes gyulladást okozott az agyban, ez kiterjedt károsodással járt. A gyulladás a belső szerveit is roncsolta, olyan mértékben, hogy azok felmondták a szolgálatot. Hogyan lehetséges ez a mai higiéniai körülmények, és az orvostudomány fejlettségi szintje mellett?

Megdöbbentő, de a terhesek 5-25%-ban hordozzák ezt a kórokozót a hüvelyben – szerencsére a hordozás nem jelent automatikusan megbetegedést sem rájuk, sem a magzatukra nézve. „Az ilyen anyák gyermekeinek csupán egy százalékát betegíti meg a Streptococcus B, illetve előfordul, hogy vetélést vagy koraszülést okoz. Ha a baba mégis megfertőződik, az legtöbbször a szülés során, a szülőutakban történik”– mondja dr. Cesko Izabella gyermekgyógyász.

Veszélyes dolog ez, hiszen agyhártyagyulladást, szepszist, tüdőgyulladást okozhat, ha a normál szülés közben a szülőcsatornán való áthaladáskor megfertőződik az újszülött. Ezért Magyarországon minden várandós nőnél végeznek ezt irányzó szűrést a 35-37. héten, és pozitivitás esetén antibiotikumot kap az édesanya, ezzel együtt a baba is – a méhlepényen keresztül, a szülés ideje alatt. Nem javasolt semmiképpen a terhesség alatti antibiotikum-kezeléssel megpróbálni kiirtani az egyébként normál flóra tagjaként jelenlévő baktériumot. Fertőződés gyanúja esetén külön vizsgálat kérhető magánál az újszülöttnél is – légutakból vagy fülből vett mintából. Az anya a kezeléstől függetlenül továbbra is hordozó lehet, ezért erre minden terhességénél fokozottan oda kell figyelni, a szülés előtti szűrővizsgálat elvégzésével!