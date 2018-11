Meddő párok: babára vágynak, de erre nem gondolnak

Az általános nőgyógyászati és a laborvizsgálat, a méhnyak csatornájának vizsgálata, a rákszűrés, az öröklődő betegségeket kiszűrő családfa-analízis valamint a hímivarsejtek életképességét elemző ondóvizsgálat mellett a terhesség előtti védőoltások is rendkívül fontos szerepet töltenek be saját és leendő babád egészsége szempontjából.

Oltások a várandósság előtt

A szükséges védőoltások jelentős részét már a terhesség előtt meg kell kapd, azonban orvosoddal együtt minden esetben mérlegelned kell az oltások nyújtotta védelmet és a lehetséges veszélyforrásokat is! Az, hogy milyen oltásokat kell kapnod, függ az életkorodtól, az egészségi állapotodtól, az élethelyzetedtől, és természetesen attól, hogy milyen vakcinákat kaptál eddigi életed során.

Az védőoltások tekintetében azért kell előre gondolkoznod, mert számos vakcinát nem kaphatsz meg, ha már babát vársz. A mumpsz, a kanyaró, a rubeola és a bárányhimlő elleni oltásokat minimum három hónappal a várandósság előtt be kell adni. Ugyanígy ügyelned kell a diftéria, a tetanusz és a gyermekbénulás elleni oltások beadatására. A HPV, azaz a humán papillomavírus elleni oltás a méhnyakrák és a nemi szemölcsök kialakulását akadályozza meg, amihez szintén a terhesség előtt érdemes hozzájutni.

Azért fontos, hogy a terhesség előtt kapd meg a felsoroltakat, hogy a babád számára a lehető legtöbb antitestet adhasd át, így védve őt is. Azon betegségekkel szemben, amikre megkapod a védőoltást – vagy már korábban átestél rajtuk – nemcsak a terhesség alatt, hanem a születése után is védett lesz a babád.

Ha a felsorolt védőoltásokat elmulasztod beadatni a gyerekvállalás előtt, a terhesség alatt már csak kockázatok mellett lesz lehetőség a pótlásukra. Ha a vakcinákat a várandósság ideje alatt kapod meg, az a babára is veszélyt jelenthet, mivel az oltások megfertőzhetik a kicsit azokkal a betegségekkel, amik ellen az oltást kapod. A terhesség első három hónapja amúgy is kockázatos a baba számára, ezért különös figyelmet kell fordítanod az időzítésre: ha olyan oltást adatsz be magadnak a várandósság alatt, amit csak előtte lett volna szabad, akár a vetélést is kockáztathatod!

Leendő kismamaként az is rendkívül fontos számodra, hogy erős immunrendszerrel rendelkezz. A terhességet megelőző időszakban ezért kiemelt figyelmet kell fordítanod az étkezésedre, és arra, hogy a lehető legegészségesebben táplálkozz. Az étrended sok friss zöldséget, gyümölcsöt, sovány húst és teljes értékű gabonát tartalmazzon, a folyadékpótlást pedig természetes ásványvizekkel, gyógyteákkal végezd! A vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek támogatják az immunrendszeredet és leendő babád szervezetét is.

Oltások a terhesség ideje alatt

A terhesség első három hónapjában semmilyen védőoltás nem javasolt. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a fertőzés veszélye áll fenn, és maga a megbetegedés nagyobb kockázatot jelentene, mint az esetlegesen kialakuló szövődmények. Később, a terhesség első harmadát követően, szakemberrel történt mérlegelés után az inaktivált vírusokat tartalmazó védőoltások következhetnek.

A fejlődő magzatra a legnagyobb veszélyt a fertőző betegségek jelentik. A terhesség alatt adható védőoltások az influenza és a Hepatits B elleni vakcinák, azonban a Hepatitis A, a Pneumococcus baktérium, valamint a tetanusz, a Meninigococcus, vagyis az agyhártyagyulladás és a veszettség elleni oltóanyagot csak indokolt esetben adhatják be az első trimesztert követően. Jó, ha tudod, hogy az orvostudomány jelenlegi állása szerint az influenza és a Hepatits B oltásokat kivéve a többi inaktivált vírust tartalmazó vakcináról nem tudni pontosan, milyen hatást gyakorolnak a baba szervezetére a várandósság alatt. Ezért általában akkor érdemes beadni őket, ha nem lehet elkerülni a kismama veszélyeztetettségét, mert olyan helyen él, vagy olyan területre utazik.

A Hepatits B ellen védőoltás abban az esetben javallott, ha a kismamánál szexuális úton terjedő betegséget diagnosztizáltak, vagy a terhességet megelőző fél évben több mint hat partnere volt. Ez az oltás azért is rendkívül fontos, mert védőoltás nélkül az újszülöttek majdnem 100 százalékos eséllyel fertőződnek az anyától. Ezt megelőzve a várandósság 16. hetében szűrővizsgálaton kell részt vennie minden kismamának.

A Hepatitis A okozta járványok főként az óvodai és iskolai nyári szünetek után fordulhatnak elő a rossz higiéniás körülmények között élő gyerekektől indulva, ezért várandós óvónők és pedagógusok esetében ajánlott a védőoltás.

A kanyaró elleni oltás nem javallott a terhesség alatt, ha azonban mégis sor kerül rá – mivel a vakcina gyengített, de élő vírust tartalmaz – az oltást követő 28 napban kerülni kell a teherbeesést. Vérmérgezés és súlyos tüdőgyulladás kiváltója lehet a Pneumococcus baktérium, amely ellen a védőoltást abban az esetben tarthatják indokoltnak a terhesség ideje alatt, ha a kismama veszélyeztetett.

A tetanuszoltás akkor ajánlott ilyen időszakban, ha a kismamát sérülés érte. Kivételes esetekben veszettség ellen is kaphatsz oltást, ha veszett állat harapott meg, de a hatóanyag kizárólag inaktivált vakcina lehet. Halaszthatatlan utazás esetén sárgaláz és tífusz ellen is kaphatsz oltást, azonban ezek hatása nem ismert a magzatra nézve.

Rendkívül fontos, hogy már jó pár hónappal a gyerekvállalás előtt megkezdd a konzultációt az általad választott orvossal, hogy ne csak lelkiekben, hanem fizikailag is felkészülten várhasd a babádat!