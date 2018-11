Kaki, pisi: erről is beszélnünk kell, ha egészségesek akarunk lenni

…és akkor elküldtek laborvizsgálatra – szól sokunk beszámolója akkor, ha valamit ki szeretnénk vizsgáltatni magunkon. Ám a „labor” csak akkor fog pontos eredményt adni, ha jól készülünk fel rá.

Sajnos tény: ha téves eredményt kapsz, az többnyire nem a diagnoszta vagy a gép hibája, hanem még a mérést megelőző folyamatokban történt valami. Ezt hívják preanalitikai hibának: a páciens előkészítése a vér- és mintavételre nem megfelelő, vagy a minta levétele, gyűjtése, tárolása nem történik helyesen. Ahhoz, hogy a vérből és egyéb mintákból végzett vizsgálatok eredménye valóban pontos legyen, érdemes néhány előírást betartani..

Vérvétel

Étkezés

A vérvétel az esetek nagy többségében éhgyomorra történik, tehát a vérvételt megelőző tíz-tizenkét órában már ne egyél semmit. Nem, ez nem könnyű, többek között ezért szokták az ilyesmit kora reggel végezni. Már a vizsgálat napját megelőző délután kerülni kell a magas fehérjetartalmú, zsíros ételeket. Folyadékot lehet inni, de csak olyat, ami nem cukros vagy zsíros (mint például a tej). Ugyanakkor a tartós éhezést is kerülni kell, mivel az megváltoztathatja a paramétereket. Speciális esetben azonban előfordulhat, hogy nem kell éhgyomorra menni a mintavételre, ezért az a legegyszerűbb, ha mindig megkérdezed a kezelőorvost.

Ha étkezés után vesznek vért, akkor főleg a glükóz, trigliceridek, koleszterin, vas és foszfát esetében kapunk magasabb értéket, mivel a felszívott tápanyagokat a vér elszállítja, és ezt hozzámérik a bázisnak tekinthető éhgyomri értékhez.

Ha a vérvétel zsíros étkezés után történik, a kialakuló lipémia folytán a szérum vagy plazma zavaros lesz, ami számos anyag laboratóriumi meghatározását zavarja.

Bizonyos klinikai kémiai vizsgálatok eredményei a vizsgálatot megelőző hosszabb időszak étrendjétől is függnek. Szérum húgysav koncentráció meghatározása előtt 3 napig purinszegény diéta javasolt (vagyis ilyenkor kerülni kell a belsőségeket, hüvelyeseket, diót, mogyorót; kevés hús és hal azonban fogyasztható). Kerülni kell az alkoholfogyasztást is. Székletben történő vérkimutatás előtt három napig nem fogyasztható hús, hal, torma, retek, zeller, mivel ezek hemoglobint, mioglobint, ill. peroxidázokat tartalmaznak, így a vizsgálat eredménye tévesen pozitív lehet.

Élvezeti cikkek

Tilos kávét és teát inni ilyenkor, mivel ezek befolyásolják a szerveink működését. Különösen funkcionális vizsgálatok (gyomor, vese, máj) előtt kell kizárni ezeket. Természetesen alkoholt se igyál semmiféle mintavétel előtt, hiszen szintén módosíthatja az értékeidet, és befolyásolja számos anyag vesén át történő kiválasztását is. Ugyanez van a cigivel: például magasabb CEA értéket mérnek majd miatta, úgyhogy felejtsd el!

Sport

Ha rendszeresen edzel, kicsit most azt is függeszd fel, mivel egyes vizsgálatok eredményét az erős fizikai terhelés jelentősen befolyásolja. Ilyenkor fokozottan kerülnek a vérbe: leukociták, laktát, piruvát, izomból származó enzimek (LDH, GOT, CK), így ezek szintje emelkedhet.

Gyógyszerek

Számos gyógyszer hatással van az anyagcserére, szerveink működését megváltoztatja, emellett bomlástermékeik zavarhatják az analitikai reakciókat. Úgyhogy ha bármit szedsz, azt csak mintavétel után vedd be, ha megoldható. Persze a szívbetegségben szenvedők bevehetik szokásos gyógyszereiket egy pohár vízzel, ha kezelőorvosuk nem rendelkezik másként.

Ha vérvételkor rosszul szoktál lenni, netán elájulni, feltétlen mondd el az asszisztensnek, aki fekve is le tudja venni a vért, így kisebb a kockázat. Viszont terheléses vizsgálatnál a hosszabb álló testhelyzet után vett mintában a sejtek és makromolekuláris összetevők koncentrációja több százalékkal megnövekedhet az ülő, vagy fekvő testhelyzetben vett mintához képest.

Vizeletvizsgálat

A vizeletmintákat mindig tiszta edényben kell felfogni és szállítani. Kimondottan steril edény viszont csak mikrobiológiai vizsgálatokhoz szükséges. Amennyiben a vizsgálat időzíthető, menstruáció ideje alatt kerüld!

Mintavétel általános kémiai és üledékvizsgálathoz, bakteriológiai tenyésztéshez

A legcélszerűbb a reggeli, első vizeletből vett mintát vizsgálni, mivel ez általában koncentráltabb, mint a nappali vizelet. A vizsgálat napján éjjel 02:00 órától a reggeli mintavételig lehetőleg ne menj vécére!

A mintavétel előtt és után is moss kezet. A húgycsőnyílás környékét szappannal alaposan tisztítsd meg, a vizeletsugár első harmadát a vécébe engedd, de utána ne törölj!

A középső adagot engedd az előre odakészített mintatároló edénybe (kb. 1 dl-t), ügyelve arra, hogy kézzel az edény belső felszínét ne érintsd meg! A maradék vizelet megint mehet a vécébe.

Gyűjtött vizelet

Kvantitatív vizsgálat céljára (például glukóz mennyiségi meghatározás) egy bizonyos időtartamon belül a vizeletet hiánytalanul gyűjteni. Ezen a napon 1,0-1,5 liter folyadékot igyál, de ennél többet ne. És persze semmi alkohol!

A vizeletgyűjtés időtartama a vizsgálat jellegétől függ, de a legtöbb analízishez egy napra van szükség. Ha csak fél napot kérnek, akkor a nappali vizeletet 7–19 óráig, az éjszakai vizeletet 19 – 7 óráig kell gyűjteni. A legjobb ehhez egy jól kimosott, két literes befőttesüveg vagy ásványvizes palack tölcsérrel.

A vizeletgyűjtés napjának reggelén egyet nyugodtan pisilhetsz, erre nem lesz szükség. Ezt követően az előírt idő alatt (általában 12 vagy 24 óra) vizeletét kell edénybe gyűjteni. Ha éjszaka esetleg felkelsz pisilni, azt is!

A gyűjtés ideje alatt a vizeletet végig hűvös helyen kell tartani.

A teljes gyűjtési mennyiséget alaposan össze kell keverni, és körülbelül 1 decit át kell önteni belőle egy kisebb tiszta üvegbe, a laboratóriumba elég ezt bejuttatni. A minta laboratóriumban történő leadásakor minden esetben be kell diktálni a gyűjtött vizelet eredeti mennyiségét, és a gyűjtési időtartamot!

Glükózterhelés

A vizsgálatot reggel, éhgyomorra kell elvégezni, előzetes (minimum tíz órán keresztüli) koplalást követően. A terhelést megelőző három napon keresztül korlátozás nélküli, de legalább 150 gramm szénhidrátot tartalmazó étrend fogyasztása szükséges. A vizsgálatot megelőző napokban csak átlagos fizikai tevékenységet végezz! Lehetőleg legyél nyugodt, ha nem megy, inkább halaszd a vizsgálatot…

A teszt kivitelezése kb. két órát vesz igénybe, mely alatt enni, inni, dohányozni nem szabad, a fizikai aktivitás is kerülni kell.

A vizsgálatot megelőzi egy éhgyomri vércukor-ellenőrzés, melyhez ujjbegyes mintavétel szükséges. Ha a mért eredmény 7,0 mmol/l felett van, a terhelés nem végezhető el. Amennyiben az ujjbegyes meghatározás eredménye megfelelő, 0 perces vénás vérvétel következik. Ezt követően 250-300 ml vízben feloldva, 75 g glukózt kell a páciensnek elfogyasztania öt percen belül. Gyermekek számára 1,75 gramm/testtömeg kg, de maximum 75 gramm tesztdózis ajánlott. A vizsgálat során a vércukor több ponton kerülhet meghatározásra: a 0 perces értéken kívül a 120 perces érték kötelező, emellett azonban klinikai és experimentális célok további időpontokban történő vizsgálatot is indokolttá tehetnek (30-60-90 perc).

A vizsgálat alatt émelygés, szédülés, rosszullét, esetleg hányás is előfordulhat. Ezekről minden esetben tájékoztatni kell a vérvevő asszisztenst, hányás esetén a vizsgálatot fel kell függeszteni, és egy másik időpontban lehet csak megismételni.

Székletvizsgálat

A mintát széklettartályban kell gyűjteni (patikában beszerezhető), adalékanyag nem kell hozzá. A tartály három részből áll. A fekete és a piros tartályok a „külső védő tartályok”, míg a fehér átlátszó szolgál a székletminta közvetlen tárolására. A székletet érdemes a nap, illetve a hét különböző időpontjaiban gyűjteni a szakaszos ürítés miatt. Általában három különböző időpontban vett mintára van szükség, amit 9-37 °C-on lehet tárolni legfeljebb 18 napig. A meghatározást zavarhatja a menstruáció, alkohol, aszpirin és más gyógyszerek pedig gasztrointesztinális vérzést okozhatnak az irritáció miatt. Ezek fogyasztását a mintavétel előtt legalább 48 óráig fel kell függeszteni!

Mintavételre csak a frissen ürített széklet alkalmas. A fehér tartályt – hogy minden vizsgálatra elég legyen – a kupakon található kanállal legalább félig, de legfeljebb kétharmadig kell megtölteni, majd a kanalas kupakot visszacsavarni. A levett székletmintát minél hamarabb, lehetőség szerint a mintavételtől számított 4 (maximum 24) órán belül le kell adni a laboratóriumban.

