Inzulinrezisztencia vagy PCOS? – egy egyszerű vérvétel is elég lehet

A vércukorterheléssel és többszöri szúrással együtt járó terheléses vércukorszint-vizsgálat kapcsán sokan kellemetlen mellékhatásokról számolnak be. Már önmagában az émelyítően édes cukros lé elfogyasztása sem kellemes, hányingert is okozhat, ám az egyes vérvételek között előfordulhat az is, hogy valakinek annyira leesik a vércukorszintje, hogy a tesztet le kell állítani. Ennek tünetei a remegés, izzadás és nagyfokú gyengeségérzés. Inzulinrezisztencia diagnosztizálásban a terheléses vércukorvizsgálat kellemetlen szövődményei elkerülhetők, ha a vérvizsgálat során adiponektin mértékét ellenőriztetjük.

Az adiponektin egy fehérje alapú hormon, amelyet a szervezetben a zsírsejtek termelnek. Az adiponektin a zsírok és a glukóz anyagcseréjét szabályozza, és befolyásolja a szervezet válaszát az inzulinra. „Javítja az inzulinérzékenységet, csökkenti a zsigeri zsírtömeget, a plazma triglicerid-tartalmát, és növeli a védő HDL-koleszterin szintjét. Adiponektin szint egyszerűen, mellékhatásmentesen vérből meghatározható, és alacsony szint esetén hasznos segítséget nyújt a PCOS, inzulinrezisztencia, metabolikus anyagcsere szindróma diagnózisának felállításában” – mondta el dr. Bérczy Judit, a Budai Endokrinközpont orvosa.

Az adiponektin szint meghatározása vérvétellel történik. A vizsgálatot a reggeli órákban végzik, éhgyomorra kell érkezni. A szokásos gyógyszereket be lehet szedni, de az értékelés során a kezelőorvosnak ezt figyelembe kell vennie. Az adiponektin szint mérése szükséges a betegség diagnózisának megállapításához és később, a kontroll alkalmával a javulás mértékének meghatározásához megismételhető.

Kutatások alapján bizonyítható, hogy az adiponektin szintje csökken a PCOS-ban (policisztás ovárium szindróma) és metabolikus (anyagcserével kapcsolatos tünetegyüttes) szindrómában szenvedők esetében is. A Medicine tudományos folyóiratban kínai kutatók korábban közzétett vizsgálata szerint a résztvevő 100 egészséges és 99 PCOS résztvevő adatait összehasonlítva a PCOS-ben szenvedő nők zsírszövete nem termel elegendőt ebből a hormonból.

A metabolikus szindróma több, egymással összefüggő anyagcserezavar együttes fennállását jelenti. Valószínűleg az inzulin hormonra való csökkenő válaszképesség, vagyis a vele szembeni ellenállás (rezisztencia) az az alap, amelyen hosszú távon kifejlődik. Tünetei a csökkent glükóztolerancia (vércukorszint-emelkedésre való hajlam), a magas vérnyomás, a hasi elhízás, a magas vérzsírszint és a magas koleszterinszint, amelyek már önmagukban is fokozzák a szívkoszorúér-betegség, a stroke és a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának esélyét, együttesen azonban még nagyobb kockázatot jelentenek az egészségre.

Az adiponektin tehát az inzulinrezisztencia és a metabolikus szindróma értékelésére is alkalmas vizsgálat, hiszen ezen állapotok esetében is az inzulinszint okozta vércukorszint emelkedése ad bizonyítékot a betegség megállapítására. A jó hír, hogy ez nem pusztán kutatási fázisban járó vizsgálat, hanem már hazánkban is elérhető inzulinrezisztencia, PCOS és cukorbetegség gyanúja esetén. A „normál” értékeket minden laborban külön is meg kell határozni, az eddig elfogadott adat: 1.0-1.9 egészséges.