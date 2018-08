Fertőzés a vízben – amit soha ne vigyél haza a strandról!

Ahogyan a legtöbb élvezet, a fürdőzés is rejt magában veszélyeket. Bár nem szeretünk róla beszélni, a fulladásveszély az egyik legkomolyabb eshetőség, amivel szembe kell nézni a vízben. A napszúrás is gyakori probléma a strandolásoknál, de a leégés és a káros UV-sugárzás kivédése is alapfeltétele a nyugodt kikapcsolódásnak. Ám van még valami, ami ugyancsak veszélyforrás, de sokan nincsenek tisztában vele: a vizekben fertőzésveszély leselkedhet a fürdőzőkre.

Az ellenőrizetlen természetes vizekben zajló vegetáció ekcémát okozhat, ha az ember bőre magas szervesanyag-koncentrációval találkozik – nyilatkozta dr. Barcs István főiskolai tanár, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Epidemiológiai Tanszékének vezetője a semmelveis.hu-n. Az epidemiológus szerint ezért sem szabad ellenőrizetlen vizekben, bányatavakban, holtágakban fürdeni. Kisgyermekek esetében még fontosabb, hogy betartsuk az egyszerű szabályt: csak olyan helyeken strandoljunk, ahol a víz tisztaságát hivatalosan mérik, és a mérés eredménye azt mutatja, hogy a víz minősége megfelelő. A sekély részeken a víz öntisztulása ugyanis nem úgy történik, mint máshol, így ha belekerül valamilyen ártalmas organizmus, az súlyos fertőzést is okozhat – mondta el az orvos.

A strandokon leggyakrabban elkapható betegségek: kötőhártyagyulladás

külsőhallójárat-gyulladás

középfülgyulladás

hányás

hasmenés

A tengervíz általában biztonságos, mert a sótartalma gátolja a baktériumok szaporodását. Az uszodák, strandok vizei a kötelező fertőtlenítés miatt általában nem hordoznak veszélyt, ám az érzékeny bőrt irritálhatják. Van viszont egy fontos dolog, amit ezeken a helyeken feltétlenül be kell tartani: a lábmosók használata kötelező, hiszen azok befelé menet lefertőtlenítik a lábat, így az esetlegesen jelen lévő gombák nem kerülnek a medence vízébe. Sokan nem tudják, de kifelé is át kell menni a lábmosón, mert ekkor az esetleg mégis megszerzett gombákat mossuk le a lábunkról. A megelőzés kapcsán nélkülözhetetlen a papucs használata a strandokon, uszodákban dr. Barcs István szerint.

A strandokon a kicsik jobban ki vannak téve a fertőzésveszélynek, mert a gyerekmedence vize jó esetben melegebb a többiénél, abban pedig tovább maradnak életben a kórokozók. Mivel a kisgyerekes szülők is jellemzően ott állnak a vízben, a gombás fertőzések veszélyére is érdemes odafigyelni.

A nem fertőtlenített vizekben vagy a nem megfelelően fertőtlenített strandokon több kórokozó is lecsaphat az emberre. A hasmenést okozó vírusoktól kezdve az influenzaszerűeket kiváltókon át a parazitákig széles a repertoár. Az uszodaszemölcs sokak számára ismerős lehet, hiszen az egyik leggyakrabban hazavitt betegség. Gyenge immunrendszerrel és bőrsérüléssel szinte biztosan ránk tapad a vírus. A fülgyulladás is gyakori a fürdőzők között, eredete lehet gombás is. A tüdőgyulladáshoz hasonló tüneteket produkáló Legionellát pedig a gőzfürdőkben szedhetjük össze…

Az édesvízi fürdőzés talán a legkockázatosabb. Az egyik veszélyforrás a Weil-betegség, ami állati vizelet útján terjed. A bakteriális fertőzés hasmenéssel, hányással, izomfájdalommal és gyengeséggel jár, megterhelheti a szervek működését. A strandolás által összeszedhető másik, az előbbinél jóval gyakrabban jelen lévő baktérium az E.coli. Ha lenyeljük a fertőzött vizet, nagy eséllyel hasmenéssel, hányással kell számolnunk a kórokozó miatt.