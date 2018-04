Csóktól a porszívóig – hétköznapi dolgok, amikről nem is gondolnád, hogy allergének

Sokan érzik úgy, hogy kezelés nélkül is együtt lehet élni az allergiával, hiszen egy évben csak pár hét, amíg tombol a pollenszezon. Kicsit több zsebkendő fogy, gyakrabban mossuk az ágyneműt, esetleg a patikus ajánlhat valamit az allergia okozta tünetekre. De mi van azokkal, akik egészen hétköznapi – épp ezért folyton a környezetünkben lévő – tárgyakra, helyzetekre allergiásak?

Étel

Az egyik legnehezebb helyzetben – feltehetően – egy ausztrál fiú, Kaleb Bussenschutt lehet, akinek ételallergiája van. Nem a mogyorófélékre vagy a tejre allergiás, hanem minden ételre és italra. Így gyakorlatilag csak vizet, jeget és egyfajta limonádét fogyaszthat, anélkül, hogy ne gyötörné gyomorfájdalom és ne borítanák fekélyek a testét. Kalebet ezért egy gyomorszondán keresztül táplálják, hogy ne haljon éhen.

Nikkeltartalmú telefon

Szerencsére ilyen súlyos ételallergiára nem nagyon van más példa, de akad azért a környezetünkben olyan tárgy, amire többen is allergiások. Ilyen, amit egyesek könnyelműen mobiltelefon-allergiaként azonosítanak, de valójában elszenvedője a mobilokban, fogászati protézisekben, piercingekben előforduló fémre, a nikkelre érzékeny. A nikkeltől az arra allergiásoknál vörös foltok jelenhetnek meg a kéztájékon, többen is fejfájásra, fáradékonyságra panaszkodnak. Azt is megfigyelték, hogy azoknál, akik még azelőtt kaptak nikkeltartalmú fogpótlást, hogy elkezdtek volna fülbevalót viselni, kevésbé fejlődik ki az allergia összehasonlítva azokkal, akik hamarabb hordtak fülbevalót, mint kaptak fogpótlást.

Mogyorós csók

Talán nem gondolnád, de vannak, akik egy hétköznapi csóktól is allergiás rohamot kapnak. Egy kéretlen csók persze amúgy is rosszul eshet, de vannak emberek, akiket a partner nyálával való érintkezés tesz beteggé. Egy skót fiú, Jamie Stewart kis híján meghalt, amikor 2003-ban csókolózott egy jót kollégájával, Liza Macfarquharnal a fagyöngy alatt. A lány ugyanis nem sokkal korábban egy zacskó mogyorót evett meg, Jamie pedig anafilaxiás sokkot kapott a csóktól. Liza amúgy kiképzett elsősegélynyújtó volt, így életben tartotta a fiút, amíg a kórházba értek.

Víz

Világszerte nagyjából negyven emberről tudnak, akik vízallergiában szenvednek. Már a testükhöz érő víz is hatalmas vörös foltokat és duzzanatokat okoz, ebből következően a vízivás sem működik náluk, mert a torkuk is bedagad, ha lenyelnek egy kortyot.

Magzat

Mit érezzen az a kismama, aki a saját gyermekére lett allergiás? Az angol Summer Bostock ugyanis úgy hozta világra kisbabáját, hogy a terhessége 30. hetétől komoly allergiás tüneteket mutatott az édesanya hasa. Addig rosszul sem volt igazán, ám hirtelen terhességi csíkok jelentek meg rajta, amik észvesztően viszketni kezdtek, majd az egész testén égető kiütések jelentek meg. Annyira kritikus volt a helyzet, hogy a terhesség utolsó heteiben már zuhanyozni sem bírt, ugyanis a víz érintése komoly fájdalommal járt számára. A szülés után azonnal megszűntek a tünetei.

Porszívózás

Bár a levegő által terjedt allergénekre érzékenyek (szénanáthások, porallergiások) számára azt javasolják, hogy sokat takarítsanak, porszívózzanak, a tudomány inkább arra figyelmeztet, hogy a porszívózással óvatosan bánjanak az allergiások. Kanadai kutatók ugyanis azt állapították meg, hogy a porszívó által előállított aeroszolban olyan kórokozók találhatók, melyek a szoba levegőjébe vagy a padlóra kerülve, majd onnan belélegezve allergiát válthatnak ki. Jó kis kifogás azoknak, akik utálnak takarítani!

Tetoválás

Manapság egyre többen tetováltatnak, ám a testfestést nem javasolják mindenkinek. Vannak ugyanis, akik a tartós festékekben található fémekre érzékenyek, amelyek gyulladást okozhatnak a tetovált terület környékén, de a vörös és a sárga kadmium esetében súlyos fényérzékenység is kialakulhat. Ebben az esetben a bőr a napfény hatására duzzad meg és pirosodik ki.

Gumikesztyű

Rengeteg használati tárgyunk van gumiból, ami nem jó hír a latexallergiásoknak. A gumigyártás alapanyaga az arra érzékenyeknél heveny bőrreakciót vált ki. Felmérések szerint a lakosság öt százaléka allergiás a latexre, az egészségügyi dolgozók esetében ez az arány inkább a duplája, ők ugyanis sokat viselnek gumikesztyűt, így náluk könnyebben alakul ki túlérzékenység. Számukra jelenthet megoldást a latexmentes kesztyű, a túlérzékenység ugyanis gyógyszerrel nem kezelhető.

Fenyőfa

Létezik allergia, ami kellemetlen karácsonyi ajándékként jelentkezik, mert a fenyőfa törzsén megtelepedő penészgombák okozhatnak légúti megbetegedést. Ezért, aki hajlamos allergiás reakcióra egy karácsonyfa mellett, annak érdemes műfenyővel ünnepelni Szenteste. Igaz, a többször használatos karácsonyfát évről évre alaposan meg kell tisztítani, nehogy a por rontsa el az ünnep hangulatát…

Bor

Vannak, akiknek egy pohár jó bor segít elfogadni a tényt, hogy valamire allergiások. És vannak – csaknem 500 millióan! – akik magára a borra allergiások. A vörös és fehér borokban egyaránt megtalálható, a fehérjéhez köthető cukorfélék, a glikoproteinek ugyanis heveny reakciókat válthatnak ki az arra érzékenyeknél: hasonlóan a szénanáthások tüneteihez, a szem pirossága, köhögés, bedugult orr jelzi, hogy a borozás nem mindenkinek való.