22 éves volt Móni, amikor a fél tüdejét kivették, ma boldog családanya

Móni még most is rettentően fiatal, de csupán 22 éves volt, amikor daganatot találtak a tüdejében. A fiatal anyuka érezte, hogy valami nincs rendben, hiszen alig 1 éves kisfia mellett rettenetesen gyenge volt, a mindennapi feladatokat is alig tudta ellátni. Az orvosok úgy látták a legjobbnak, ha az egész bal tüdőt eltávolítják Móni testéből. Azóta fél tüdővel él, de nem elégedett meg az életben maradással: sportol, s ha nem is képes lefutni kilométereket, edz, formálja magát, mert egészséges életet szeretne élni.