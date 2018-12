Velünk még több fér a fa alá! (X)

Itt a december, vészesen közelednek a karácsonyi ünnepek. Vajon mi kerüljön a fa alá, mi is lehet az a legkülönlegesebb, legtalálóbb meglepetés, amivel párunknak, családtagjainknak, barátainknak kedveskedhetünk? Ez minden évben nehéz feladat, hiszen számtalanszor érezzük, hogy tavaly már ellőttük a legszuperebb ötletünket. A tökéletes ajándék megtalálásánál azonban csak a hatalmas kiadásoktól mentes karácsony elképzelhetetlenebb. Vagy mégsem?

A Premier Outlet idén bebizonyítja, hogy ez nem csak álom: igenis létezik ideális ajándék, ráadásul elérhető áron, így még több meglepetés kerülhet a fa alá! Nincs több kétségbeesett rohangálás, nincs több szívszorítóan nagy pénzszórás. Ha te sem akarsz vagyonokat költeni, akkor december 1-től irány a Premier Outlet, ahol több mint 100 divatmárka kínálatából válogathatsz akár 70% kedvezménnyel! Nemcsak a meglévő, hanem az újonnan nyílt Devergo Shoes, Hervis, Bushman, HEAD és Skechers üzleteikben is ünnepi ajánlatokkal várnak minden kedves vásárlót. Sőt akár az Alexandra könyvesboltban is kedvezményesen szerezheted be a tökéletes meglepetést! Hagyd szárnyalni a fantáziád, varázsolj örömteli mosolyt szeretteid arcára! A sokszínű kínálat most lehetővé teszi, hogy mindenki számára megtaláld a legmegfelelőbb ajándékot. Ha pedig rokonaidra bíznád a választást, akkor meglepheted őket Premier Outlet ajándékkártyával, melyet az outletközpont éttermi központjában található center információnál lehet megvásárolni.



Karácsonyi vásár és ingyenes csomagolás

Az adventi hétvégék nem lennének teljesek az ízletes karácsonyi italok és ételek nélkül, így a Premier Outlet december 1-2, 8-9., 15-16. és 22-23. között adventi, karácsonyi vásárral várja látogatóit! Ráadásul december 1. és 23. között minden elköltött 10.000 Ft után ingyenes karácsonyi csomagolást biztosít Pirex üzletük.



Találd meg a legcsodálatosabb ajándékokat, és add át magad a meghitt és békés karácsonyi hangulatnak. Legyen az idei karácsonyod a legjobb a Premier Outlettel!

További információ a kedvezményekről, hétvégi karácsonyi vásárról és az ingyenes karácsonyi csomagolásról:

premier.hu

https://www.facebook.com/PremierOutletBudapest/