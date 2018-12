Vásárolj ügyesen, hogy több ajándék kerülhessen a fa alá! (x)

A legjobb karácsonyi ajánlatokat keresed? Akkor irány a Premier Outlet, ahol a család minden tagja számára megtalálhatod a legszebb ajándékot. Decemberben az outletközpontban több mint száz világmárka kínálatából akár 70%-os kedvezmények mellett válogathatsz mindennap.

Stresszmentes ünnepeket!

Az ünnepek sokak számára egyet jelentenek a rohanással és a feszültséggel. Egyik boltból szaladunk a másikba a többoldalas bevásárló listával, hogy minden szerettünk számára megtaláljuk azt az ajándékot, amit megálmodtunk nekik. A biatorbágyi outletközpontban azonban hatalmas választék és óriási kedvezmények várnak, jó eséllyel mindent beszerezhetünk egy helyen.



Tudatos vásárlás – Egyedi ajándékok, pénztárcabarát megoldás

Érdemes rá odafigyelni, hogy a karácsonyi pörgés időszakában is tudatos döntéseket hozzunk. Fontos a minőség, az ár-érték arány és az, hogy olyan meglepetéssel készüljünk, amit az ünnepek után sem visznek vissza a boltba. A Premier Outletben a belvárosi árak töredékéért vásárolhatunk – decemberben akár 70%-os kedvezményekkel számolhatunk –, nemcsak a meglévő, hanem az újonnan nyílt Devergo Shoes, Hervis, Bushman, HEAD és Skechers üzleteikben is ünnepi ajánlatokkal várnak minden kedves vásárlót. Sőt akár az Alexandra könyvesboltban is kedvezményesen szerezheted be a tökéletes meglepetést! Hagyd szárnyalni a fantáziád, varázsolj örömteli mosolyt szeretteid arcára! A sokszínű kínálat most lehetővé teszi, hogy mindenki számára megtaláld a legmegfelelőbb ajándékot. Ha pedig rokonaidra bíznád a választást, akkor meglepheted őket Premier Outlet Ajándékkártyával, melyet az outletközpont éttermi központjában található centerinformációnál lehet megvásárolni.



További információ a kedvezményekről, hétvégi karácsonyi vásárról és az ingyenes karácsonyi csomagolásról:

premier.hu

https://www.facebook.com/PremierOutletBudapest/