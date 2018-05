Sztármamik tűsarkak nélkül – Lesd el a stílust!

Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker nem csak stílusikon, de háromgyerekes anyuka is, aki a hétköznapokon bizony nem Carrie szerepébe bújva intézi a családi ügyeket. Sokkal inkább a kényelmes, farmernadrágos szetteket választja, amelyekhez szívesen húz lapos talpú, kényelmes szandálokat, papucsokat vagy épp sportcipőket. A kiegészítőkkel azonban még a legegyszerűbb outfitet is feldobja: egy szép táskával, divatos napszemüveggel vagy statement ékszerekkel.

1. Acetátkeretes napszemüveg – Mango / 2. Kövekkel és fémrátétekkel díszített szandál – ARA / 3. Egyenes szárú farmer – Levi’s 714 / 4. Csipkebetétes felső – H&M / 5. Kövekkel díszített karperec – Parfois / 6. Mustársárga vödörtáska – Zara

Jessica Alba

Hollywood helyett ma már inkább, az üzleti életben építi karrierjét Jessica Alba, aki pár hónapja a háromgyerekes anyukák büszke táborát is gyarapítja. Divatérzékenysége remek ízléssel párosult, így nem csak a vörös szőnyeges eseményekre, de a hétköznapokra is stílusos szetteket állít össze magának. Ez utóbbiak esetén azonban jól tudja, a kényelem az elsődleges szempont, így nála sem hiányoznak a ruhatárból a farmerek és pólók. Az unalmas középszerűséget azonban így is messziről elkerüli: elég hozzá egy élénk színű dzseki, vagy egy menő sportcipő, máris kész a csajos szett.

1. Sárga műbőr dzseki – Zara / 2. Fusion4 fekete sportcipő – ARA / 3. Koptatott fekete farmer – NEXT / 4. Kockás ing – Mustang / 5. Nyomott mintás póló – Mango / 6. Feliratos hátitáska – Gian Marco Venturi

Alessandra Ambrosio

Egy Victoria’s Secret modelltől szinte elvárja a közvélemény, hogy a kifutókon kívüli világban is tökéletes legyen megjelenése. Nos, Alessandra ezt szépen teljesíti is, de nem holmi felszínes módon. A kétgyerekes anyuka szívesen visel sportos szetteket, kényelmes darabokat, amelyeket azonban remek ízléssel válogat össze, hogy megjelenése divatos és fiatalos legyen, mindenféle közönséges felhang nélkül.

1. Karkötő szett – Bijou Brigitte / 2. Slip-on Fusion4 félcipő – ARA / 3. Márványmintás póló – Mango / 4. Raffia kalap – Zara / 5. Farmersort – Mango / 6. Papagájos kézitáska – Parfois