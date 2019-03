Pikali Gerda, a végzet asszonya (x)

Bizonyosné ez esetben dalra fakad. Mennyire érzed magad komfortosan egy zenés szerepben?

Pikali Gerda: A nyolcvanas évek underground zenéjét áthangszereltük, és ezzel létrejött egy teljesen más hangulat. Nagyon fekszenek nekem az előadásban szereplő dalok, mert bírom a zúzós nótákat. Szerintem én előző életemben rocksztár voltam, mert mindig azt érzem, hogy ha énekelni kell mikrofonnal a kezemben, akkor elmegy velem a paci, és enyém a világ. Nagyon bírom ezt az egészet.

Aki ismer, tudja, hogy melegszívű ember vagy, és a végzet asszonya szerepkör messze áll tőled. Bizonyosné minden, csak nem egy harmatlelkű, kedves nő. Kihívás egy ennyire ellentétes karakter megformálása?

Pikali Gerda: Színész vagyok, minden feladatot elvégzek: a rondától a végzet asszonyáig. A színészi léteben az a jó, hogy minden bőrbe belebújhat, ahol azt az énjét is kiélvezheti, vagy megtalálhat magában olyan dolgokat is, ami abszolút nem ő. Mindig olyan nőket játszom, akibe beleszeretnek. Bizonyosné esetében az ördög ezer arcát kell bemutatnom, de közben meg kell találnom a szerep igazát: mitől jutott el ide, milyen életet él. Valahol őt is meg lehet érteni…



Mi a sztorija, azt tudjuk?

Pikali Gerda: Ő egy kis lokálénekesnő volt, akit valaki kikapott a tömegből. Hozzáment egy gazdag férfihoz. Valójában egy hadsereg van körülötte, férfikoszorúban él, akik mindenhova követik, mindenkit ő irányít, mindenki úgy pattog, ahogy mondja. Ez a nő azonban beleszeret egy fiúba, aki „kiragyog a karból”, kicsillan, aki egy normális ember, normális érzésekkel. Valójában ez a tisztaság tetszik meg neki, és szerelmes lesz a fiúba, meg akarja kaparintani mindenáron.

Két szerelmed van a darab szerint: Bizonyos úr idősebb, Csacsinszky viszont szemtelenül fiatal. Bizonyosné szerinted miért nem találja meg az igaz szerelmet, egy vele egykorú, létjogosultsággal rendelkező kapcsolatban?

Pikali Gerda: Van ilyen nőtípus: hozzámegy egy gazdag férfihoz, és élvezi az ezzel járó előnyöket. Ugyanakkor te sem tudod, miért abba a pasiba szeretsz bele, akibe épp; mi az, amitől ő válik különlegessé a szemedben. Palinál pont a tisztasága, ami a többiben nincs meg. Amitől az én karakterem különlegesnek látja a fiút. Tudod, amire vágyik, azt látja meg ebben a fiúban… és lássuk be: egy picit bele is kóstol.

Mi a boldogság Bizonyosnénak?

Pikali Gerda: Bele akar kóstolni abba az életbe, amit Pali jelenthet számára. Benne látja a lehetőséget, megízleli, de tovább nem megy. Az a tragédiája, hogy szerelmes lesz.



Szomorú Bizonyosné vége?

Pikali Gerda: Belehal persze, mert nem adhatja fel önmagát: magánrepülőről nem szállhat át egy bicajra…

A magánéletben szoktál „racionális” döntéseket hozni, ha belebolondulsz valakibe, vagy hagyod, hogy sodorjanak az érzelmek?

Pikali Gerda: Nagyon szeretek szerelmes lenni, másképpen nincs értelme az életnek. Jó, ha az ember érzi, hogy él, hogy működik. Van vér a kezedben, a testedben. Amikor meglátod a szeretett férfit, és egyszerűen minden bizsereg. Ez nagyon jó. Jó szerelmesnek lenni, a legjobb dolog.

Szerinted ki a legszerethetőbb a darabban?

Pikali Gerda: Mindenki nyilvánvalóan a szerelmeseknek drukkol, és ez így is van jól. Helyesek is együtt. A szerelmi szál, ami szerethető, drukkolsz nekik, hogy összejöjjenek. Ugyanakkor, ha nem veszed észre a szerelmet, vagy nem tudod elmondani neki, hogy szereted, akkor simán feláll és továbbmegy. Időben kell szólni, különben bukta van.



A Lila ákác Telihay Péter rendezésében, a mai tizenéveseket is megszólító feldolgozásban kerül bemutatásra március 9-én a József Attila Színházban.

Fotók: Kállai-Tóth Anett