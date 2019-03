Nagy Norbert, akiért minden nő remeg (x)

Van olyan, amit nagyon megbántál életedben? Gondolván arra, hogy Manci elmegy, otthagy, mire eszmélsz.

Nagy Norbert: Természetesen. Ilyenkor mindig olyat mond az ember, ami általános. Ilyenek vagyunk – erre kezdek rájönni mostanában, mert azért én is öregszem (nevet). Mindenért felelősek vagyunk, ami történik velünk. Amikor hibázunk, vagy megbánunk valamit, akkor valamit elvesztünk magunkból, az őszinteségünkből, jelenünkből. Utóbb visszagondolva pedig eszünkbe jut, hogy csinálhattam volna másképp is, de az nem is biztos, hogy én lennék.

Tanulsz a hibáidból?

Nagy Norbert: Muszáj, hisz az ember mindenképpen jól akarja magát érezni a bőrében. Mindenképpen akar társat találni, csak hát ki tudja, kivel mi történik ezen az úton.

Bizonyosné és Manci között őrlődsz… Melyik nő van nagyobb hatással rád?

Nagy Norbert: A koravénség mint állapot – ami szerintem ebben a figurában jócskán dominál— tőlem sem áll annyira távol. Szerintem ez Pali mozgatórugója Bizonyosné kapcsán. Egy olyan feladatról van szó, egy olyan prédáról – ha lehet ilyen csúnyán fogalmazni nőkről –, ami egy tripla, egy hárompontos félpályáról. És nemcsak a saját jó érzése miatt, hanem azt gondolja, hogy neki arra van szüksége, hogy ennek a nőnek megmutassa, hogy milyen az „igazi”, az igazi szerelem. Mert mégiscsak ebben hisz folyamatosan. Ez a hidegrázó ebben a szituációban, és mindeközben egyáltalán észre sem veszi, hogy a saját hibája miatt elszalad mellette a lehetőség. Ott van az érem másik oldala, a kis fiatal lány, aki meg egy pohár víz. Tiszta, átlátszó, zavarba ejtő az őszintesége. Például most volt ilyen a próbán: ha három szót kellene mondani a másiknak egy kapcsolat végén, mi lenne az? Nem szeretlek – ez kettő—, és akkor plusz egyet, hogy takarodj. Ezt általában egy fél-egy órás furcsa karikában próbáljuk elmagyarázni, hogy magunkat is szofisztikáltnak állítsuk be, és intelligensnek, és a másikat se bántsuk meg. Pedig a három rövid szó lenne a legegyszerűbb útvonal. Manci mindig ezen az úton jár. Mindig így fogalmaz, így adja a tudtára a fickónak, hogy mit szeretne. Nem ragad le egy gondolatnál, problémánál, nem kapaszkodik valamibe – ami egyébként ijesztő emberi tulajdonság.



Hiszel abban, hogy a legrövidebb út az egyenes?

Nagy Norbert: Volt, hogy ez igaz volt, volt, amikor tudtam ebben hinni két mondat erejéig vagy fél évig, vagy három hónapig, aztán mindig megcáfol valami.

Azt mondják az okos női lapok, hogy egy pasinak meg kell hagyni a vadászat örömét. Szép Ernőnél Csacsinszky inkább a préda… Hogy is van ez?

Nagy Norbert: Mind a kettő történt már velem igazság szerint. Mind a kettőben jól érzi magát az ember, mert a vége mindig valami öröm. Amikor valami nagyon hirtelen sikerül, vagy az ember nagyon könnyen kap meg valamit, vagy amikor eltelik egy bizonyos idő egy kapcsolatban, akkor eszébe jut az első két hét. Amikor az ember „meg van csípve”, és nem tud leülni egy helybe, és a környezet is látja, nem tudja rejtegetni az érzéseit. Ez csodás érzés. Ráadásul, amikor már gyermekünk van vagy családunk, akkor elmúlik a kezdeti lebegés – ezt mindenki tudja – csak azt nehéz megtalálni, hogyan lehet visszacsempészni a mindennapokba ezt az érzést.

A rendezői instrukció szerint Bizonyosné nem titkolt célja a te megrontásod? Szerinted leránt Gerda karaktere a sárba, vagy Csacsinszky tiszta tud maradni?

Nagy Norbert: Félreértés ne essék, nem akarok ellentmondani neki, de szerintem nem feltétlenül arról van szó, hogy a Pali az tiszta, Bizonyosné pedig nem. Inkább arról, hogy meg akar benne mártózni. Hogy az, amit ő ajánl, azt az életvitelt, azt a stílust, amiben ő létezik, abban szeretne megfürödni ez a fiú, mert izgató. Minden szempontból.



Bizonyosné szerinted szánalomra méltó, hiszen erőt, hatalmat nem sajnálva küzd a fiú megszerzéséért?

Nagy Norbert: Van értelme bármilyen fura fekete-fehér kategóriának? Csak azért kérdezem, mert hajlamosak vagyunk mindannyian úgy viselkedni, hogy az jó, ez meg rossz, legyen szó stílusról, életformáról vagy bármiről. Vannak rossz emberek, akik embereket megölnek, ellehetetlenítenek, azok is emberek, és valamiért szerethetők valaki számára. Fura, de tényleg így van. Hibázunk, mindenféle hülyeséget csinálunk, tönkreteszünk életeket, magunkat, káros szenvedélyeink vannak, miközben pontosan tudjuk, hogy ezek megölnek minket. Nem akarom, hogy ebből egy idill szülessen, mert a való élet sem az.

Szerinted ki a legszerethetőbb a darabban?

Nagy Norbert: Szerintem ez szimpátia alapján dől el. Azon a napon, abban az előadásban, éppen akkor kinek „szurkol” a néző. Valószínűleg a legtöbb emberhez Manci fog közel állni, mert nagyon sok szánandó dolog történik vele.

Manci szerint mindenki Palit fogja szeretni…

Nagy Norbert: Én nem hiszem, nem erre fogok törekedni. Nem antipatikus akarok lenni, hanem bemutatni egy olyan életet, ami nem áll tőlünk távol.



Ez amolyan ,,két szék között tényleg a pad alá estél” érzés?

Nagy Norbert: Még bőven próbálunk, így nap mint nap gondolkozom azon: mi fog velem történni az előadás végén. Az biztos, hogy pokol, amikor elmegy mellettünk a hajó, és nem vesszük észre, csak amikor túl késő… az pokol.

Nagy Norbert március 9-én debütál a József Attila Színház színpadán a Lila Ákác Csacsinszky Palijaként.

Fotók: Kállai-Tóth Anett