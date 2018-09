“I Can Boogie” (X)

Joanna Kulig és Jeanne Damas, együtt a színpadon? Lehetetlen? … ezt az izgalmas párosítást hozza a divat és a film szerelmeseinek a Reserved új őszi, “I Can Boogie” elnevezésű kampánya!

Joanna Kulig mozirajongók tömegeit varázsolta el a Pawel Pawlikowski rendezésében született “Cold War” című filmben. Jeanne Damas Európa-szerte ismert divatikon. Mindketten ambíciózusak, motiváltak és van humorézékük – tudják, hogyan érezzék jól magukat és ezt meg is mutatják a Reserved – “I Can Boogie” kampányában.

Joanna Kulig színésznő, énekesnő, jelentős mérföldkő az életében a “Cold War” főszerepe, ami számos pozitív visszajelzést, a rendezőnek pedig Arany Pálma díjat hozott a cannes-i filmfesztiválon.

Jeanne Damas top francia „it-girl”, közel egymillió Instagram követővel. Népszerűségének kulcsa a nőiességet felvállaló természetesség, amit a francia stílus alapjának tart: “Párizsban ez sokkal inkább az egyszerű és kortalan klasszikusok viselete, mint a trendkövetés.”

Retró stílus vibrál az új Reserved “I Can Boogie” kampányban. A két főszereplő hölgy a kortalan elegancia és érzékiség megtestesítője, felidézik ’60-as, ’70-es évek hollywoodi ikonjait, reflektálnak az időszak nőalakainak szenvedélyes természetére. Nem félnek a csábítás és flörtölés klasszikus művészetétől, árad belőlük a nőiesség, magabiztosság és az életigenlés.



A Reserved “I Can Boogie / The Show” kampányát Gordon Von Steiner rendezte. Az Eurovízios Dalfesztiválok nagyszínpadait idéző képi világban jelenik meg a szenvedély és finomság összefonódásából származó női energia, és az improvizáció szabadságának érzete. A rendező, a legnagyobb divatmárkákkal dolgozott már együtt (Gucci, Prada, Miu Miu), a Reserved tavaszi kampányfilmje is a nevéhez köthető Cindy Crawford főszereplésével. Az energikus “I Can Boogie” tánc Richard Jackson munkáját dícséri, aki Lady Gaga előadásait is koreografálta.

Mi jön a bugizás után? Hamarosan kiderül! Nézd meg a Reserved történetének következő részét szeptember 18-án!

#IcanBoogie