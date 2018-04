Szimpatikus a KonMari-módszer? Ez legyen a következő lépésed!

Szerencsére számos módszer áll rendelkezésünkre, hogy kezelésbe vegyünk az otthoni káoszt, és ha ügyesek vagyunk, nemcsak ruhásszekrényünkben teremthetünk rendet, de egész életterünk harmonikusabbá válhat. Marie Kondo boldogságközpontú megoldása most nagyon népszerű a témában, de a picit morbid svéd metódus is célravezető lehet.

Felvetődik azonban a kérdés,

mit kezdjünk azzal a (több) zsáknyi, feleslegesnek ítélt holmival, amire már semmi szükségünk, de ahhoz még hibátlanok, hogy szimplán egy konténert rendeljünk az elszállításukhoz?

Eladhatjuk őket a különböző netes börzéken, ha azonban nem akarunk vesződni a virtuális piacozással, választhatjuk az adományozás útját is.

Igen, így pénzt nem kapunk értük, de végső soron nem eladásra vásároltuk őket, azzal pedig, hogy másokon segítünk a felajánlásukkal, egyáltalán nem csak úgy „kidobjuk őket az ablakon”.

Alapítványok, szervezetek hosszú sora foglalkozik azzal, hogy a számukra eljuttatott ruhákat, cipőket és más felajánlásokat eljuttassák a rászorulóknak. A nehéz sorsok, a küzdelmes életek bizony nem csak karácsony tájékán kellene, hogy központi témák legyenek. Családok tucatjai vívódnak egész éven át azon, honnan teremtsék elő a legalapvetőbb dolgokat, így, ha a segítőkészség nem szezonális érzésként van jelen, a következő intézmények egész biztosan segítségünkre lesznek, hogy eljuttassák adományainkat a megfelelő helyekre:

– lakóhelyünkhöz közeli csecsemőotthonok, gyermekotthonok,

– gyermekvédelmi központok, krízisszállók,

– anyaotthonok és átmeneti otthonok,

– hajléktalanszállók,

– bármelyik egyház legközelebbi lelkészét, papját érdemes felkeresni, egyházközségen belül biztosan van rálátásuk arra, kiknek lehet szükségük a felajánlásokra;

– Ökumenikus Segélyszervezet.

Ezenkívül számos online felület is működik már, ahol felajánlásokat tehetünk (és kérhetünk) mi magunk is, sőt, a Facebookon is működnek csoportok, ahol a környezetünkben élők számára ajándékozhatjuk el, ami már nem kell. Érdemes őket is megkeresni, felkeresni.

Egy dolgot azonban ne feledjünk:

NE szakadt, rongyos ruháinktól, rommá hordott cipőinktől akarjunk ily módon megválni. Tiszteljük önmagunkat, becsüljünk meg másokat is annyival, hogy csak olyan holmit adunk oda, amit mi magunk is hordhatónak ítélünk. Amit szemtől szembe is átadnánk bármikor, bárkinek, mert vállalható a minősége.

A fenti szervezetekkel nem csak irodáikban, fogadóállomásaikon találkozhatunk, többen fognak össze a jó ügy érdekében számos céggel, üzletközponttal is, hogy közelebb vigyék az adományozás lehetőségét.