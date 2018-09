Először Magyarországon az Il Volo! (x)

2018-as európai turnéjának keretében Budapesten koncertezik az Il Volo. A Gianluca Ginoble (bariton), Piero Barone és Ignazio Boschetto (tenorok) alkotta együttes 2009-es megalapításakor az énekesek nem titkolt célja volt egy, a legendás „Három Tenorhoz” hasonló trió létrehozása. Mára az Il Volo – némileg újragondolva az alapításkor megfogalmazott célt – sikerrel ötvözi a népszerű operák világát a könnyűzene elemeivel. Olyannyira, hogy az együttest a napjainkban nagy népszerűségnek örvendő crossover műfaj egyik legkiemelkedőbb képviselőjeként tartják számon. Nem véletlenül, hiszen az ifjú énekesek bátran, ugyanakkor stílusosan, finom ízléssel alkotják meg a klasszikusokban gyökerező, ugyanakkor nagyon is mai zenei világukat.

Az Il Volo tagjai fiatal koruk ellenére már most roppant sikeres karrierrel büszkélkedhetnek. YouTube-videóik több száz milliós megtekintést értek el, népszerűségük a popsztárokét közelíti. Eddig négy stúdióalbumot jelentettek meg, 2014-ben elnyerték a Latin Billboard Zenei Díjátadón „Az év legjobb csapata” díjat a latin popalbumok kategóriában, emellett megkapták az „El Pulso Social” díjat is. 2015-ben részt vettek a Sanremói Dalfesztiválon, amelyet nagy fölénnyel megnyertek.

Pályafutásuk során együtt énekeltek többek között Barbra Streisanddal, Eros Ramazottival, Anastaciával, valamint Plácido Domingóval is. Utóbbival 2016-ban közös lemezt is megjelentettek Notte Magica – A Tribute to the Three Tenors címmel, melyen a „Három Tenor”, Domingo, Pavarotti és Carreras munkássága előtt tisztelegnek az új generáció legsikeresebb énekeseiként.

Az Il Volo tagjai 2018-ban turnéra indulnak, melynek egyik kiemelt állomása Budapest lesz, ahol pályafutásuk legsikeresebb darabjait adják elő. A koncerten közreműködik az Óbudai Danubia Zenekar Marcello Rota vezényletével, akinek neve nem ismeretlen a komolyzene hazai rajongói számára, hiszen ő Andrea Bocelli állandó karmestere.

