Divatbemutatóval indul idén a Szegedi Szabadtéri Játékok (x)

Nem mindennapi opera nyitja idén a Szegedi Szabadtérit. Verdi egyik legnépszerűbb művéből valószínűleg még az is végig tud dúdolni egy fülbemászó dallamot, aki ritkán veti bele magát az operairodalomba. A La Donna è mobile, vagyis Az asszony ingatag című sláger biztosan mindenkinek ismerős akár egy-egy reklámból vagy filmből, az áriának nem véletlenül van 20 milliós nézettsége a YouTube-on Pavarotti előadásában:

Az izgalmas, cselekménydús darabban számos nagy név feltűnik, akik garantálják a felejthetetlen, szabadtéri operaélményt. Az évek óta közönségkedvenc László Boldizsár énekli a herceg szerepét, akit Ludovik Kendi, a jóképű, sportolóból lett bariton szeretne majd bérgyilkossal megöletni Rigoletto szerepében. Kendi nemzetközi karriert futott be, tizenhárom, Ausztriában eltöltött év után költözött Magyarországra.

Szegeden kezdte pályafutását, majd egészen a bécsi Staatsoperig jutott, és a Szegedi Szabadtéri nézői előtt sem ismeretlen Keszei Bori, aki Gildát, Rigoletto szerelmes lányát alakítja majd az előadásban.

A hazai operaélet két neves művésze, Kalmár Magda és Kováts Kolos – mindketten Kossuth- és Liszt Ferenc-díjasok – is szerepet vállaltak a Verdi-operában. Kalmár Magda Giovannát, Gilda bizalmasát fogja énekelni, míg Kováts Kolos Monterone gróf lesz. A csábító Maddalenát a fiatal operaénekes, Ádám Zsuzsanna játssza, aki alig fél éve robbant be a komolyzenei életbe: novemberben három nemzetközi énekversenyen is tarolt. Bécsben a legjobb hat énekes közé jutott, Düsseldorfban a második, Milánóban pedig egy különdíj mellé még az első helyet is elnyerte – mostanra pedig egy nagy sikerű Verdi-premier főszerepében is bemutatkozott Szegeden.

A páratlan hangok mellett a látvány teszi még teljesebbé az élményt. A produkciót Harangozó Gyula állítja színpadra, aki a műfaj és a darab hagyományait tiszteletben tartva szeretne olyan impozáns fantáziavilágot létrehozni, ami térben és időben kötetlen. Az előadás látványvilágáért összeszokott és a Dóm téri színpadot jól ismerő páros felel. A díszletet a Szabadtérin már többször alkotó Tihanyi Ildi tervezi, aki a jelmezeket a népszerű divattervezővel, Náray Tamással álmodja majd meg. A Rigoletto egy hatalmas báli képpel indul, ez pedig csodás lehetőség arra, hogy szárnyalhasson a tervezői fantázia, és akár egy pazar divatshow is megszülethessen benne.



A Rigoletto június 29-én nyitja a Szegedi Szabadtéri Játékok 2018-as évadát, és másnap is láthatják a nézők.

