Régi jó ismerőseink, a tömbsarkak visszatértek, és hivatalosan is a szezon legdivatosabb cipősarkaivá váltak. Körömcipőtől a bokacsizmákon át a hosszú szárú csizmákig minden lábbelitípust elláttak velük, amik között érdemes a középmagas változatokat keresni. Azoknál kényelmesebb lábbeli ugyanis kevés akad.

A 4-5 centis sarokmagasság már kellemesen nyújtja alkatunkat, hosszítja lábainkat, de mindezt teszi úgy, hogy derekunk, lábaink nem fájdulnak meg estére, utóbbiak számára pedig a téblábolás, félnapos gyaloglás sem okozhat gondot, hiszen a hetyke kis tűsarkakhoz képest a buci hasábok stabilabb állást, mozgást tesznek lehetővé.

Az őszi–téli szezon divatbemutatóin számos kollekció kulcselemei voltak a tömbsarkú cipők, láthattuk őket a Tod’s, a Lacoste vagy épp a Hermés kifutóin is:

6 Fotó megtekintése Divatba jött a cipősarok, ami kényelmes Marcel Ostertag (Fotó: Fernanda Calfat/Getty Images for Marcel Ostertag) Még több + Lacoste (Fotó: Peter White/Getty Images) Még több + Tod's (Fotó: Getty Images) Még több + Claudia Li (Fotó: Thomas Concordia/WireImage) Még több + Hermes (Fotó: Peter White/Getty Images) Még több + Yohji Yamamoto (Fotó: Peter White/Getty Images) Még több +

Ahogyan az lenni szokott, a trendszetterek már a nulladik percben megtalálták a módját, miként mutatnak a lábbelik a legjobban az utca divatjában, így hát mostanra street style fotók tucatjai állnak rendelkezésünkre inspirációs forrásként. Szoknyás, nadrágos, elegáns és farmeres szerelésekhez, hétköznapi és alkalmi szettekhez is érdemes beválogatni a tömbsarkú cipőket, köszönhetően annak, hogy rengeteg stílusban találkozhatunk velük.

5 Fotó megtekintése Divatba jött a cipősarok, ami kényelmes Fotó: instagram.com/frenchgirldaily Még több + Fotó: Edward Berthelot/Getty Images Még több + Fotó: Edward Berthelot/Getty Images Még több + Fotó: Vanni Bassetti/Getty Images Még több + Fotó: Jeremy Moeller/Getty Images Még több +

Ha megtetszett a stílus, mutatunk pár ötletet, hogyan hordd a szezon legkényelmesebb tömbsarkú cipőit, legyen az körömcipő vagy magas szárú bőrcsizma.

A csillogó, akár flitterekkel dúsan díszített ruhákra immár érdemes hétköznapi szerelésként is gondolni, a hideg időben pedig remek lehetőség kihasználni a fénylő és matt textúrák játékát. Egy ragyogó felső szépen feldobhatja a vaskosabb kordból vagy szövetből készült nadrágunkat, de fordítva is működik: egy csillogó szoknya és puha pulóver passzítása is remek ötlet. A szetthez persze nem árt egy stílusban hozzáillő cipő sem, válasszunk bátran abból is enyhén ragyogó színűt vagy olyat, ami csatokkal, rátétekkel díszített, ezek most mind nagyon divatosnak számítanak.

Egy mutatós fazonú bokacsizmát a skinny farmertől a libbenős pliszészoknyáig mindennel hordhatunk, a vastagabb sarkaktól pedig ne féljünk, egyáltalán nem fogja megjelenésünket darabossá tenni. Arra kell csak figyelni, hogy a hozzá választott nadrág vagy szoknya nőies sziluettet kölcsönözzön, az ugyanis szépen lágyítja és egyben kiegészíti a cipősarkak karakterességét.

Hosszú szárú csizmákból is találhatunk tömbsarkú változatokat, amikre tekinthetünk úgy is, mint a lovaglócsizmák elegáns verzióira. Kényelemben ugyanis szemernyit sem maradnak el tőlük, ellenben az a pár pluszcenti saroktájon sokkal nőiesebbé teszi az összképet.

