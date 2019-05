Dér Heni OTO ANTELOPE futópaddal edz a pörgésre! (X)

Hogyan lehet ezt a pörgős tempót bírni?

Kis koromtól fogva az életem fontos része a sport. A suliban atletizáltam, a versenytáncot is kipróbáltam, mellette persze a tanulást sem hanyagoltam el, és persze énekeltem. Utóbbihoz tűzön-vízen át ragaszkodtam, így inkább a sport rovására ment, amikor idő szűkébe kerültem és választanom kellett a hobbijaim közül. A Sugarloaf fordulópontot jelentett az életemben és színpadi jelenlét tekintetében is, ekkor tanultam meg, hogy egy koncert jóval több lehetőséget rejt, mint kiállni a színpadra, énekelni egyet, aztán levonulni. Itt komoly tervezés előzte meg az élő fellépéseket, mindennek megvolt a maga helye és ideje, a konfoknak, a táncnak, a reflektoroknak, a fejgépnek, hogy csak néhány dolgot említsek. Az egész estés koncertek minden egyes pillanatát megkoreografáltuk.

Ráadásul én nem az az egy helyben álló előadóművész vagyok, szeretem rendesen „végigszántani” a színpadot, és egy olyan látványos show-t, komplett audiovizuális élményt nyújtani, amely elkápráztatja a közönséget. Ehhez viszont már nagyon jó állóképesség kell, nem fogyhattam ki a szuszból, ezért döntöttem úgy, hogy ideje visszacsempésznem a sportot az életembe. Eleinte csak futottam, rendszeresen beiktattam egy-egy kört a Margitszigeten, fogytam 3 kg-ot és jól éreztem magam a bőrömben. Évekkel később viszont azt vettem észre, hogy az állóképességem megőrzéséhez egyre többet kell tennem és kevesebbet ennem, pontosabban nem árt kissé odafigyelni a kalóriabevitelre. Körülbelül 7 éve csapott át mindez jó értelembe vett „fanatizmusba”, azóta próbálom nap mint nap kihozni magamból a maximumot, ennek érdekében pedig edzőterembe járok. Nem gépeken edzem, hanem a saját testsúlyos edzést preferálom, melyben eleinte személyi edző segített, most viszont már egyedül, saját edzésterv alapján dolgozom. Ez a mozgásforma viszont túlzottan ráerősített az izmaimra, és elkezdtem aggódni a nőiességemért. Ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy a konditerem mellé kellene mégiscsak egy kiegészítő, kardio edzés, így két éve újra elkezdtem futni. Ez jó döntésnek bizonyult, újra harmóniában van a szervezetem, rendben az egészségem és maximális az állóképességem.



Hogyan tudod beiktatni a futást az életedbe?

Hamar kiderült, hogy a „na akkor majd ma jól elmegyek futni” típusú elhatározásokból sosem lesz zsírégetés, mert annyi minden jöhet és jön is közbe. Így, hogy már céget vezetek, saját iskolám van és rengeteg a fellépés, egyszerűen nincs időm arra, hogy útba ejtsem a szigetet. Az edzőteremben sem szívesen maradnék egy órával tovább azért, hogy futhassak, így átgondolva a dolgokat, optimális megoldásnak tűnt egy otthoni futógép. Ráadásul így az edzést is összeköthetem a munkámmal, futás közben zenét hallgathatok vagy gondolkozom a következő dalszövegen, koreográfián, színpadképen.

Miért pont az OTO ANTELOPE futópadra esett a választásod?

Mondjuk, eddig is tudtam a futópadok létezéséről, de a szó hallatán mindig egy nehéz, ormótlan, csúnya tárgy képe jelent meg a lelki szemeim előtt. Egészen addig, amíg véletlenül rá nem találtam erre a kimondottan formás, csajos, csodás kis futópadra, ami a jelenlegi lakásomban is simán elfér, hiszen egy mozdulattal összecsukható, arrébb tolható. Ennek köszönhetően egy csomó időt megspórolhatok, hisz nem kell kimozdulnom ahhoz, hogy mozogjak, és a futópad folyamatos jelenléte is motivál. No és a szép nappaliról sem kell lemondanom, hiszen összecsukva fél kézzel kitolom a szobából, ha felugranának a barátaim.

Az időhiány csak az egyik oka annak, hogy otthon futsz…

Való igaz, énekesnőként jobban oda kell figyelnem a „munkaeszközömre”, a hangszálaimra. Mivel fokozott igénybevételnek vannak kitéve, nagyon érzékenyek a külső behatásokra, pontosabban a hidegre. A foniáterem tanácsára 12 foknál hűvösebb időben nem futok a szabadban, különben megsínyli a torkom. Ez az esetemben körülbelül fél éves kihagyást jelentene, ami a futópaddal simán áthidalható. Szintén a futópados edzés mellett szól, hogy sokkal biztonságosabb a talaj a lábam alatt, nem kell folyamatosan lefelé nézni, kövektől, gödröktől, elcsúszástól tartani, nincs veszélyben a bokám, a térdem, kíméli az ízületeket. Azoknak, akiknek a térde érzékenyebb, esetleg már túl vannak egy porcleváláson, amúgy sem ajánlott aszfalton vagy terepen futni. Ezenkívül még egy nyomós érvem van az otthoni futás mellett: itthon kizárhatok minden zavaró tényezőt, és futás közben is a munkámra koncentrálhatok. Szinte azonnal kikapcsolok, ahogy benyomom a start gombot és már a videóklipen pörgök gondolatban vagy dalszövegeken, dalcímeken agyalok. Ilyenkor születnek a legjobb ötleteim, a futás egyfajta meditatív állapothoz segít hozzá és ez egy igen termékeny időszaka a napomnak.

Milyen stílusban futsz?

Szeretem a változatosságot, emiatt pedig az automata programokat. A monoton terhelést a spinter múltam és az ennek megfelelő izomzatom miatt kevésbé bírom. Futás közben előfordul, hogy zenét hallgatok, főleg a saját műfajomban utazom, a hiphop és a rap lendületet, erőt ad a mozgáshoz.