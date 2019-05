„Csak a személyre szabott megoldásokban hiszek!” (x)

20 éves korod óta modellkedsz, tévés műsorvezetőként is dolgoztál, szó szerint reflektorfényben éled az életed, így biztosan rengeteg szépségtrükk van a tarsolyodban. Megosztanál velünk néhányat?

Túl sok trükkre nincs szükségem, szerencsém van a bőrömmel, mert nem igényel speciális bánásmódot, viszont meghálálja a törődést. Körülbelül két évvel ezelőtt rátaláltam arra a személyre szabott módszerre, illetve termékcsaládra, melyet a világ minden kincséért sem cserélnék le semmi másra. Egy külföldi bőrgyógyász fejlesztette ki azt a bőrápolási eljárást, illetve azokat a termékeket, melyek nemcsak átmeneti, felületi kezelést jelentenek, hanem helyreállítják és fenntartják a bőr egészségét. Rengeteg filmsztár és énekesnő követi az ő személyre szabott bőrápolási protokollját, melyet minden esetben egy állapotfelmérés és tanácsadás előz meg. Korábban gyakorlatilag vásárra vittem a bőrömet, rengeteg terméket kipróbáltam, és még a legdrágábbakkal sem voltam maradéktalanul elégedett, mert sosem a probléma forrását kezelték. Mióta ezeket a termékeket használom, már tudom, mi a különbség, ezért mindenkinek azt ajánlom, hogy forduljon szakemberhez, és ne maga kísérletezgessen. A tudományos alapokon nyugvó, professzionális bőrápolás ugyan nem kevés anyagi és időbeli ráfordítást igényel, de megéri, és erre a tükör a legjobb bizonyíték. Az én bőrápolási protokollom például 7-8 krém bőrbe juttatását jelenti reggelente, és esténként is kb. ugyanennyit. Cserébe egészségtől kicsattanó a bőröm, egyenletes a bőrszínem, így gyakorlatilag alapozóra sincs szükségem.

Amúgy az élet minden területén abban hiszek, hogy a személyre szabott megoldások a legjobbak, legyen szó bőrápolásról, diétáról vagy sportról. Sokan azt gondolják, hogy ami az egyik embernél ‒ pl. a barátnőjüknél ‒ működik, az náluk is fog, pedig ez az esetek túlnyomó többségében nem így van. A megfelelő készítményekkel minőségi változást érhetünk el, és ha a bőrünk egészsége helyreállt, akkor már csak eseti kezeléseket kell végeznünk, mindig a körülményeknek megfelelően.



Mi az, ami a legjobban megviseli a bőrödet? Ami miatt többre van szüksége, mint a napi szépségrutin?

Például a repülés. A friss levegő hiánya, a légkondicionálás és a légnyomásváltozás egyből meglátszik rajtam, a pórusaim kitágulnak, a bőröm fénylik. Szerencsére már előre rákészülök különböző maszkokkal a megpróbáltatásokra, annyi vizet iszom a fedélzeten, amennyit csak bírok, és magammal viszek egy praktikus kis készüléket, mely segít a megviselt bőr regenerálásában. Az OTO Energia hideg-meleg terápiás kezelőfeje segít a hatóanyagok mélyebbre juttatásában, felszívódásában, a C-vitaminnal kombinált hialuronsavas arcszérumokhoz például tökéletes. Minden olyan területen – pl. áll alatt, szem alatt – használom utazás közben is, ahol nem árt egy kis feszesítés.

A repülőn is használod?

Miért is ne? Nekem 10 000 m-es magasságban sem okoz gondot egy arckezelés, a végén pedig hideg terápiára állítom a kezelőfejet, ami gyorsan összehúzza a pórusokat. Egy kis boostolás akkor is jól jön, ha szimplán fáradt a bőröm. Volt olyan hetem, amikor mindennap hajnali fél 5-kor keltem, és éjfél után kerültem csak ágyba. Ezek a pár órás alvások körülbelül annyira megviselik a bőrömet, mint a repülés. Szemmel láthatóan vízhiányos lesz, borzasztó állapotba kerül. Ilyenkor is jó, ha kéznél a kedvenc hidratálóm és az Energia. Ráadásul ez a többfunkciós kis készülék nemcsak a bőrömnek nyújt elsősegélyt, az izmaimat is meg szoktam kínálni vele, mert van egy masszázsfeje. Nekem pedig rengeteg olyan pont van a hátamon, ami masszázsért kiált. Valószínűleg a stressznek, a fáradtságnak, az ülőmunkának és a sok cipekedésnek köszönhetem azokat a kis izomcsomókat, amikkel más valószínűleg egy masszőrhöz rohanna, de én nem. Valahogy elvesztegetett időnek érzem azt a másfél órát, amit a masszőrnél töltök, persze mindezt tudat alatt, mert a masszázst szeretem, csak közben azon pörög az agyam, mennyi mindent kellene épp csinálni. Ezért inkább csak talpmasszázsra járok, így a kezeim szabadok maradnak, és e-mailezhetek. Bár az igaz, hogy így semmi lazítás nincs a dologban, sem nekem, sem a hátizmaimnak. Amikor először kapcsoltam masszázsmódba az Energiát, azt hittem, majd egy kis enyhe vibrációt fogok érezni. Valóban van ilyen fokozata arcra, de aztán elkezdtem nyomkodni a gombokat, és a készülék keményen nekifeszült a hátizmaimnak. Az a jó benne, hogy nincs olyan pont, amit ne lehetne könnyedén elérni vele. Most már ez a funkció is nélkülözhetetlen, ha 3 db 20 kilós bőrönddel utazom, amiket húzni, vonni, emelgetni kell, mert ezt bizony megérzem. Nem azért, mert nem vagyok edzésben, hanem mert mindig kimaxolom a súlyhatárt.



Ha már szóba került az edzés, sportolsz valamit?

Eleve hiperaktív vagyok, az egy helyben ülést nem nekem találták ki, mindig ténykedem valamit, ráadásul napi két órát edzek. Szerencsére a szüleim belém nevelték a mozgás, a sport szeretetét, nem is tudnék élni nélküle, nekem a jó közérzethez hozzátartozik a mozgás. Edzőterembe járok, ahol súlyokat emelgetek egy személyi edző felügyeletével, és bizony néha ettől is beáll a vállam. Szerencsére az Energia masszázsfeje erre is tökéletes.