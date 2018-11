A Disney On Ice bemutatja a Varázslatos jégfesztivál című előadását a Disney-birodalom szupersztárjaival a jégen (x)

Csatlakozzunk a Jégvarázs felejthetetlen szereplőihez – a vidám hóemberhez, Olafhoz, a szeszélyes hegyi emberhez, Kristoffhoz és hűséges rénszarvasához, Svenhez, miközben segítenek Anna és Elsa hercegnőknek – egy kalandos és varázslatos történetben. Élvezzük, hogy „Ringat a víz” A kis hableány Sebastianjának lélegzetelállító előadásában, amint kiszabadul páncéljából, hogy együtt szelje a hullámokat Ariellel. Gabalyodjunk össze a Csúcs Kiskacsa lármás közönségével, mikor meglátogatja őket a pimasz és bátor Aranyhaj és elbűvölő szövetségese, Flynn az Aranyhaj és a nagy gubancból. Engedjük, hogy magával ragadjon A szépség és a szörnyeteg látványos előadása, amint a szörnyeteg és kastélyának elvarázsolt személyzete színre lép. Ez a show a mesék mágikus egyvelege lesz, ahogy a Disney On Ice elhozza e téli csodaországot hozzánk.

Készüljünk egy téli csodaországba történő belépésre Mickey és Minnie egér, Donald kacsa és Goofy társaságában, miközben a birodalom varázslatos pillanatai megtöltik az előadást. Minden korosztályt magával ragadnak A kis hableány, az Aranyhaj és a nagy gubanc, A szépség és a szörnyeteg, és minden idők egyik legnépszerűbb animációs filmje, a Jégvarázs kalandos pillanatai egy vadonatúj jégrevüben.

„Az idei Disney On Ice igazán varázslatos, tele olyan Disney-szereplőkkel, akiknek hatalmas szívük és igazi személyiségük van – mondja Nicole Feld producer. – Megjelennek a hercegnők, akik derűsek és elszántak, de feltűnnek a színen a lelkes segítők is, így ők még jelentősebbek az előadásban.”



A korcsolyázók színes kavalkádja kirobban a jégre a mesés nyitányban, ahol egy tánc- és énekpárbaj zajlik a fiúk és a lányok között, és amit nem más, mint Mickey és Minnie egér vezet. A nézők is az előadás részeseinek érezhetik magukat, hiszen arra ösztönzik őket, hogy közben felálljanak és táncoljanak.

„Teljesen új irányt vettünk a Disney-mesék bemutatása kapcsán – nyilatkozza Juliette Feld producer. – Együtt tesszük meg a kalandos utakat Anna és Elsa hercegnők, Ariel, Belle és Aranyhaj világában.”

A közönség Arendelle téli világában találja majd magát, hogy csatlakozzon Elsa és Anna hercegnőkhöz, valamint a vidám hóemberhez, Olafhoz, a szeszélyes hegyi emberhez, Kristoffhoz és hűséges rénszarvasához, Svenhez, ahogy felfedezik, hogy az igaz szerelem mindent legyőz. Az Oscar-díjas animációs film, a Jégvarázs életre kel a jégen, tele akcióval, kalanddal, varázslattal és felejthetetlen szereplőkkel.

„Az elmúlt több mint 30 év során a Feld Entertainment a Disney On Ice előadások összeállítása során olyan filmre várt, mint a Jégvarázs – állítja Nicole Feld producer. – A legizgalmasabb rész az olyan karakterek jégre vitele, mint Anna és Elsa, tudva, hogy erős és inspiráló üzenetük van a közönség számára, miközben felfedezik az igazi szeretet jelentését.”



A Feld Entertainment világszínvonalú korcsolyázói ismét megmutatják tagadhatatlan tehetségüket A kis hableány történetét elmesélő részben bemutatott légtorna során. Ariel 35 méter magasan a jég fölött dicsekszik új lábaival, amint hableányból emberré válik, miután felbukkan Ursula üstjéből.

„Mindenkit le fog nyűgözni, ahogy Ariel felemelkedik, majd elképesztő gyorsasággal pörög a jég felett. – meséli a rendező, Patty Vincent. – Ez az első alkalom, hogy ilyen módon mutatjuk be az átalakulását. Ez teszi a Varázslatos jégfesztivált egyedivé. Olyan jeleneteket válogattunk össze, amelyek még sosem szerepeltek jégrevüben, ezért időt kellett szánnunk a részletek kidolgozására, hogy igazán különlegesek legyenek.”



A szépség és a szörnyeteg „Légy a vendégünk” dalában a csillogó szalvéták és ezüst evőeszközök jelmezei elkápráztatják a közönséget. Cynthia Nordstrom jelmeztervező keltette életre az elvarázsolt kastély személyzetét, olyan anyagokat választva, amelyek szétnyílnak, amikor az előadó felemeli a kezét, és olyan hozzávarrt részeket tartalmaznak, amelyek kibővítik a ruhákat.

„A jelmezeket úgy terveztük, hogy hangsúlyozzák az asztaldíszek elképesztő mennyiségét – mondja Nordstrom. – A szalvéták széthajtogathatók, ezzel is növelhető a méretük, és a villák a szereplők feje fölé tornyosulnak. Ez egy nagy pillanat Belle számára; a jelmezeknek is ezt kell tükrözniük.”



A szépség és a szörnyeteg minden szempontból extravagáns, és mindenen túl tesz, csábítva a nézőket, hogy kövessék a történetet. Gaston igazi fáklyákkal vezeti a falusiak csoportját, hogy megtalálják és megöljék a szörnyeteget; az ikonikus vörös rózsa hatalmas szirmai ténylegesen lehullanak; és a kastély hóbortos díszlete rajzfilmhatást kelt.

Ezeket mind, további elemekkel együtt – beleértve a lenyűgöző csillárt, amely felgyullad, amint ereszkedik lefelé a „Légy a vendégünk” dalban – Walt Spangler látványtervező alkotta meg az első Disney On Ice produkciójában.

Spangler rengeteg mindent tervezett a jégre, hogy háromdimenziós hatást érjen el, ezzel lehetővé téve karakterek kölcsönhatását, hogy felmásszanak rájuk, vagy épp alattuk korcsolyázzanak el. „A díszletnek nem csak meg kell jelennie a jégen, hanem hátteret is kell alkotnia a történethez. – mondja Spangler. – Ezt egy osztrák függöny használatával értük el, amely a hátteret alkotja, de alulról felfelé részletekben is megemelhető.”



Azáltal, hogy emelik és leengedik, a függöny színpadi hatást kelt a jégen. Mindkét végén nyitható és csukható anélkül, hogy ez megzavarná a jelenetet. Megnöveli a jég felületét, és felveszi az előadás világítását. Ez különösen akkor érzékelhető, amikor Aranyhajat meleg fogadtatásban részesíti királysága.

Maximus előre tör, és a középpontba kerül, amikor mindenki összegyűlik, hogy egy hatalmas zászlóval és lampionokkal üdvözöljék Aranyhajat és Flynnt. A lebegő lámpák fényei visszatükröződnek a jégen és a függönyön, amely a jelenet hátteréül szolgál. A függöny és a világítás kombinációja mélységet ad a jelenetnek azáltal, hogy megsokszorozza a lámpák fényét, mintha az éjszakai égbolt világítana.

A világítás kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy az előadás valóban varázslatos élményt nyújtson. Amellett, hogy gondosan válogatott színek festik meg a négy történet során a jeget és a függönyt, a fénytervező Sam Doty olyan fényeket választott, amelyek a közönséget is felpezsdítik az előadás alatt. „A színek a hercegnők eltérő világait hangsúlyozzák, de a fények a figyelmet is irányítják a karakterek jelenetei alatt – nyilatkozza Doty. – Például, amikor bemutatják Triton lányait, a fények külön-külön emelik ki őket. A közönség figyelme pedig követni fogja a reflektorokat.”



A Disney On Ice Varázslatos jégfesztiváljának része egy csodálatos fényjáték is a Disney-mesehősök újbóli felbukkanásakor. Ariel, Belle és Aranyhaj visszatérnek a jégre barátaikkal, Anna és Elsa hercegnőkkel együtt, hogy elbúcsúzzanak a közönségtől. Ilyen sok tehetséggel és történettel egyetlen előadásban sem találkozhattak a nézők korábban, a Disney On Ice valóban elhozza a varázslatot.

