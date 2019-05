Gaál Noémi hiába reménykedett, Miklós kimondta, hogy vége

Amikor napvilágra került Gaál Noémi és Maloveczky Miklós szakítása, akkor még az időjós szavaiból azt lehetett kiérezni: nem tudják, hogy a különválásuk végleges-e.

„Nem tudok mit mondani. Ezt a helyzetet mi is nehezen kezeljük, és nem segít, ha cikkek születnek belőle. Nem szeretnénk, ha a sajtó munkatársai emiatt keresnének, mert nem tudunk mit mondani. Azt meg végképp nem szeretnénk, hogy találgassanak, kéretlen ismerősök nyilatkozgassanak rólunk, mert ők nem ismerik az igazságot. Nem is ismerhetik, mivel még mi sem látunk tisztán. Nem vagyunk abban a napi együttélésben, amelyben voltunk, de ehhez nem tudunk mit hozzátenni… Nem töltjük együtt a napjainkat, de beszélünk egymással. Közösen döntöttünk így, az egymás iránti tisztelet megőrzése mellett. Ez több hete tart. Semmi sem biztos. Erről még mi is beszélgetünk, nem engedtük el egymás kezét” – nyilatkozta Gaál Noémi, de most először szólalt meg a volt vőlegénye, aki elmondta a BEST magazinnak, hányadán áll a kapcsolatuk.

„Több mint fél éve külön élünk, a közös ügyekről néha beszélünk, de lezártnak tekintjük a kapcsolatunkat. Sokan találgatták, mi áll a háttérben, de őszintén megmondom, hogy nincs eltitkolt problémákról, harmadik félről szó, egyszerűen elfáradt a kapcsolatunk.”

A 48 éves időjós az újrakezdésről a Storynak mesélt, tíz évvel fiatalabb exe azonban a jövőről nem beszélt, bár még jó néhány részlet kiderült arról, hogyan jutottak idáig.