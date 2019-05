Levetkőztek az ÉNB-lányok

Ahogy azt a küldeményben írták: „Egy bikinis fotózással mutatta meg az Éjjel-nappal Budapest című sorozat két sztárja, Evelin és Laura, hogy mennyire várják már a nyarat.”

ÉNB Laura mindehhez hozzáteszi, hogy szerinte a májusi esős időből mindenki szívesen elmenekülne egy napos tengerpartra. „Ezzel a fotózással legalább képzeletben ott jártunk” – mondja. „Szerintem nekünk, nőknek soha nem lehet elég fürdőruhánk. Ráadásul minden szezonban jönnek ki új fazonok és minták. Ez a fotózás most arra is jó volt, hogy több stílust és fazont is kipróbáljunk – magyarázza ÉNB Evelin, aki ezzel a fast fashion ellen kampányolók céltáblájává formálhatja magát, de azért hozzáteszi: – Nagyon várom már az igazi nyarat, a kánikulát, és hogy valóban egy szál fürdőruhában napozhassak.”