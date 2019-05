ÉNB Lali: „Együtt sírtunk az öcsémmel”

Hamarosan a Love Island műsorvezetője lesz, de Kamarás Norbert nem valami reklámszöveget mond, amikor arról beszél az RTL Klub új párkereső műsora kapcsán, hogy mennyire szeretne már komoly kapcsolatot.

„Nekem is jó lenne már párt találni, de ez nem erről szól. Ez a műsor most óriási kihívás számomra, aztán majd megjön a szerelem is. Bár az öcsém, aki három évvel fiatalabb, már csak nevet rajtam. Könnyű neki, nyolc éve él boldog párkapcsolatban” – mesélte ÉNB Lali a Story magazinnak.

A műsorvezető testvére, Gergely ráadásul hamarosan apa lesz, és Norbi alig várja, hogy nagybácsiként bizonyítson. Még az ultrahangvizsgálatra is elkísérte a párt.

„Gergővel együtt sírtunk, amikor megláttuk a Helga hasában növekvő kis életet.”

ÉNB Lali a magánéletéről mesélt a Story magazinnak:

