Balázsovits Edit: „Édesapám nagyon tud mulatni”

Most vasárnap indul a NőComment! új évada, és az egyik vendég Balázsovits Edit, akit annak idején az édesapja vezetett be az éjszakai életbe.

„Édesapám nagyon tud mulatni, fantasztikus élmény volt az este, elegánsan zajlott az egész” – meséli a Bestnek Edit, aki akkor tizenhat éves volt. A magazinnak a színésznő felidézte, hogy az édesapja, Balázsovits Lajos megkínálta egy kis gin-tonikkal, és ketten nyakukba vették a várost.

„Apu rengeteg embert ismert. A beengedők előre köszöntek neki, ahogy az alvó utcákból betértünk egy-egy lüktető szórakozóhelyre. Anyunak tetszett az ötlet, hogy apu lesz, aki beavat, céljuk volt ezzel a megmozdulással: tudatni akarták, hogy ők is voltak fiatalok, és bármi is történik, merjem elmondani nekik, ne féljek tőlük”– mondja Edit, akit a bulinál is nagyobb meglepetés várt másnap.

„A buli csütörtökön történt – apu valamiért ezt a napot érezte a legalkalmasabbnak –, és másnap reggel óriási hősnek éreztem magam, hogy sikerült beérnem az iskolába. Amikor hazaértem, apu hitetlenkedve kérdezte, hogy hol voltam? Kiderült, hogy reggelivel várt! Azt tervezte, hogy másnap délig alszunk, utána pedig kibeszéljük az esténket egy finom rántotta fölött. Simán igazolt volna nekem egy hiányzást, ő ugyanis azt az elvet vallja, hogy aki éjjel legény, az reggel alszik” – mondja mosolyogva Edit.

A színésznő korainak érezte még a bulizást, és még négy évet várt azzal, hogy belevesse magát az éjszakába. Most a fia van abban a korban, hogy Editnek kell eldöntenie, apja példáját követi-e.