Tóth Andit keményen szidja a követője

Tóth Andinak nincs jó szériája: nemrég kiderült, hogy a menedzsere megkopasztotta anyagilag, ráadásul a karrierje sincs a csúcson. Ezenkívül azt is bevallotta, hogy az utóbbi időben többször is szakítottak Szabó Ádámmal, főleg a féltékenység miatt. Most úgy néz ki, ez utóbbi rendbe jött, viszont mindig van valaki, aki próbálja visszahúzni a mélybe. Most például egy elszánt „rajongó”, akinek valamiért az a hobbija, hogy ócsárolja az énekesnőt.

A beszélgetésből látszik, hogy Tóth Andinak többször is írt már a hölgy, aki a jelek szerint csak azért követi, hogy beszóljon neki. Az énekesnő a rosszindulatú embereken csak nevet, de azért nyilván senkinek sem esik jól, ha nap mint nap ilyeneket kap.