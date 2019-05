Ő a magyar Cosmo első plus size címlaplánya, Szegedi Kata

A Cosmopolitan Body különszám ötödik éve jelenik meg a magazinstandokon; a tematika az alakformálás, mozgás, tudatos táplálkozás, nyári szépségápolás köré épült. A május 24-én megjelenő Cosmopolitan Body különszám ezúttal nemcsak a nők vágyott testképére, hanem az egészséges önkép támogatására is fókuszál.

„Idén szeretnénk új formát adni a Cosmopolitan Body különszámnak, hiszen a mozgás öröme mellett a pozitív testkép és az önbizalom elengedhetetlen kellékei a kiegyensúlyozott hétköznapoknak. Soha nem hittünk az esztelen diétázásban és az önsanyargató életmódban, és az olvasóknak is mindig azt javasoltuk, hogy találják meg azt a mozgásformát, ami nemcsak formálja, de feltölti őket” – árulta el Sabján Johanna, a magazin főszerkesztője.

„2019-ben azonban ennél többre van szükség! Mindig is szerettem volna egy olyan lapszámot szerkeszteni, aminek pusztán a lapozgatása is önbizalmat ad a fogyasztónak. Miért ne mutathatnánk be olyan nőket, akik sikeresek a maguk területén, kívül-belül gyönyörűek, ugyanakkor nem akarnak megfelelni a 90-60-90 méretarányok elvárásainak?”

Ezért kérték fel az ország egyik legfelkapottabb divattervezőjét, Szegedi Katát, aki bátran mondott igent, hogy a magyar Cosmo első plus size címlaplánya legyen.

„Nem vágyom S-es méretre” – állítja Kata nemcsak a fotókkal ad inspirációt a fiatal nőknek, de saját önbizalma történetét is megosztja az olvasókkal.

A Cosmopolitan Bodyban rengeteg képet talál az olvasó a Getty Images és a Dove közös képadatbázisából. #MutasdMeg elnevezésű világméretű kampány, amely a magazinon belüli melléklettel is hangsúlyt kapott. A Dove kutatásai szerint ugyanis a nők 70%-a érzi úgy, hogy nincs reprezentálva azokon a fotókon, amelyeket nap mint nap lát. Éppen ezért hozták létre a világ legnagyobb olyan stockfotó gyűjteményét, amelyben úgy mutatják meg a nőket, ahogy vannak, nem pedig úgy, amilyennek mások szerint lenniük kellene.

A magazin így szeretné támogatni a nők pozitív testképét és önbizalmát, hogy a média is újragondolja a szépségről alkotott fogalmát és a mindenkit elfogadó szépséget.