Balla Eszter címlapon mutatta meg ritkán látott lányát

Balla Esztert legutóbb Dobó Kata első rendezésében, a Kölcsönlakás című filmben láthattuk, és hát meg kell mondanunk, semmit nem változott azóta, hogy a Kontrollban debütált. Pedig már háromgyermekes édesanya, és sokáig ez volt az egyetlen dolog az életében. Most is ez a prioritás, de azért vállal már színdarabokat és forgatásokat is. A színésznő most a Nők Lapjában beszél a családról, karrierről, és a címlapon mutatja meg a legidősebb lányát, aki Down-szindrómája miatt sajátos nevelést igényel.

„Emma nyilván érzelmileg sokkal érettebb, mint Adél (a színésznő 5 éves lánya – a szerk.). Azt hiszem, már azt is érzi, hogy ő más, mint a többi gyerek. (…) Akkor jöhetett rá, amikor iskolába került. Egy speciális intézménybe írattuk be, ahol hasonló képességű gyerekek tanulnak, és mivel előtte integrált óvodába járt, hamar megérezte a különbséget” – mesélte a magazinnak Balla Eszter.

Nagyon bízom a lányomban, ugyanakkor igyekszem őt reálisan látni. Időnként így is meglep, például álmomban sem gondoltam volna, hogy első osztály végére megtanul írni-olvasni, de így lett. Gyönyörű kislány, sok örömet szerez nekünk. Büszkék vagyunk rá.

A Nők Lapja egy videót is közzétett a fotózásról, így még jobban megismerhetjük Emmát.

Balla Eszter volt az első olyan közszereplő, aki nyilvánosan felvállalta a lánya állapotát. „Bár látom a haladást a társadalomban, de azt gondolom, bőven ráfér még az érzékenyítés. Amíg egy orvos a sérült gyereket szülő anyukának azt mondja, hogy »hát ez nem sikerült, anyuka, adja gyermekotthonba a babát«, addig igenis dolgunk van ezzel” – árulta el a színésznő, aki rengeteg támogatást és segítséget kapott, amikor kiderült, hogy downos a lánya.