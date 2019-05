Óriási örömhír: súlyos szívműtétje után visszatér az éterbe Boros Lajos

Boros Lajos súlyos szívműtétje és az öthetes kóma után állt talpra, olyannyira, hogy a Rádió Bézsben saját műsort kapott – írja a Blikk.

“Öt éve hezitáltam, mert Vogával mindenféle más terveink voltak, és természetesen most is csináljuk a saját netes rádiónkat. Fodor János, a Bézs főszerkesztője nemrégiben újra előállt a közös munka ötletével: öt próbaadást vállaltam, a harmadik után egymás tenyerébe csaptunk, hogy a hét első napjának reggelén enyém egy óra a hallgatókkal” – mondta büszkén Boros Lajos, akinek bár folyamatosan javul az egészségügyi állapota, egy fontos feladata még akadt!