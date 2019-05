Tegnap mutatták be a Disney új élőszereplős filmjét, az Aladdint, amelyben Will Smith játszotta Dzsinn szerepét. A premierre a családjával érkezett a színész, bár a kisebbik fiú, Jaden nem vett részt a bemutatón. Ott volt azonban Will lánya, Willow, aki általában fiúsan öltözködik, most azonban kihangsúlyozta csodálatos, nőies alakját– egyértelműen elvitte a show-t.

Lélegzetelállítóan gyönyörű nő lett Will Smith lánya Fotó: Paul Archuleta / gettyimages

Willow Smith a közösségi oldalán is posztolt az eseményről, ott is mindenki dicsérte, rengeteg bókot kapott, és sokan javasolták neki, hogy többször kellene így öltöznie.

Azért pár képet mutatunk a családról is: