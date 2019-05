Az nem meglepő, hogy Pécsi Ildikó unokáját keresik, na de a többi?

A ma 79 éves Pécsi Ildikó valószínűleg nem ilyen öregkort álmodott meg magának. Ugyanakkor mások életével kapcsolatban mindannyian sokkal okosabbak tudunk lenni, mint a sajátunkat illetően, ezért senkinek nem javasoljuk, hogy a színésznő családi viszályáról a sajtóban megjelent részletek alapján állást foglaljon. Mi sem tesszük – inkább alámerültünk a Google algoritmusában, és megnéztük, hogy mire keresnek rá Pécsi Ildikóval kapcsolatban az emberek. Előrebocsátjuk: meglepődtünk.

Amire a legtöbben keresnek: Pécsi Ildikó férje

Pécsi Ildikó 1969-ban kötött házasságot Szűcs Lajos olimpiai bajnok magyar labdarúgóval. Januárban ünnepelték az ötvenedik házassági évfordulójukat, aminek kapcsán a művésznő a Story magazinnak arról beszélt, hogy a hosszan tartó házasság titka náluk az, hogy a férje iszonyatosan szerette őt és a fiát is.

„[…] ha pályára lépett, a másik nagy szerelmére, a futballra koncentrált. A mi egymásba kapaszkodásunk annyira erős volt, hogy ez a két »szerelem« jól megfért egymás mellett. Sőt, én sem voltam ezzel másként, hiszen én ugyanígy éreztem a színház iránt… Lajosnak ugyanolyan szigorúan szerelmes viszonya volt a focihoz, mint nekem a színházhoz, de ez minket nem szétszakított, hanem összekovácsolt. Ez a mi hosszú házasságunk titka. Megértettük egymást. Egymásba kapaszkodunk ötven éven át, és ez így is marad, amíg csak élünk” – mondta pár hónapja Pécsi Ildikó, aki korábban egy tévéműsorban kért egy percet az aktuális beszélgetés végén, és arra használta ezt az időt, hogy a kamerák előtt elszavalja Ady Endrétől az Őrizem a szemed című verset a férjének.

Amire a legtöbben keresnek: Pécsi Ildikó fia

Pécsi Ildikónak és Szűcs Lajosnak egyetlen gyermeke született, a sok újságcikkben megemlített Szűcs Csaba. A férfi 1995-ben vezette oltár elé Pártos Csillát, házasságukból egy fiú született. Kapcsolatuk 20 évvel később romlott meg, akkor a bíróság első fokon ki is mondta a válást, de a végső döntésre valamivel később került csak sor, mivel a feleknek nem sikerült megállapodniuk az anyagiakról.

„A volt férjem felállt és elment. Elengedtem, mert nem akartam megnehezíteni a dolgát, hogy egy másik embert szerethessen, de egészen addig nem akartam válni, csak amikor már minden összeomlott” – nyilatkozta korábban a BEST magazinnak Pártos Csilla. A hírek 150 milliós hitelekről, közös tulajdonokról szóltak, és a válási procedúra egyre mocskosabb lett.

Ami kezdetben hollywoodi forgatókönyvnek tűnt, az mára olyan tömegbalesethez kezd hasonlítani, amit egyszerűen nem akar látni az ember, de mindig elkapja a szeme sarkából a címlapokon. Az ügy folyamatosan generálta a híreket, hiszen egészen 2019 májusáig nem volt végleges döntés arról, hogy a Pécsi Ildikó nevén lévő házat el kell-e hagynia Pártos Csillának és fiának. Eközben Pécsi Ildikó fiáról egyre kevesebbet lehetett hallani, bár egy 2017-es cikk szerint Szűcs Csaba akkoriban teniszedzőként dolgozott Budapesthez közel, és új családot alapított.

A dolog különösen szomorú, ha hozzávesszük azt is, hogy nem egy férj és egy feleség válásáról, hanem két megtört asszony évek óta tartó viaskodásáról van szó. Mindkét nő a saját fiát védi – és valaha ez a két nő egymás bizalmasa, barátja volt.

Amire a legtöbben keresnek: Pécsi Ildikó háza/pere

Rengetegen keresnek rá Pécsi Ildikó házára és az ezzel kapcsolatos per részleteire is. Ebben a Cseppkő utcai ingatlanban élt együtt annak idején Pártos Csilla és férje, a feleség a váláskor pedig csak annyit kért, hogy maradhasson a házban a fiával – csakhogy a férfi még a válás előtt az anyjára, vagyis Pécsi Ildikóra íratta az ingatlant, így a per is Csilla és Ildikó között zajlott. Az idős, megrendült színésznő és az elhagyott, megtört volt feleség csatája és a sárdobálás évekig tartott, mígnem 2018-ban aztán megszületett a második jogerős bírósági végzés is Pécsi Ildikó javára. A színésznő akkor így nyilatkozott a Blikknek: „Hat év alatt most másodszor is nekünk adott igazat a bíróság. Érvényes kilakoltatási végzésünk van. Most már költözniük kell! Elég volt! Remélem, mihamarabb elhagyják a házam, mert már nincs miről tovább beszélni… Menniük kell!”

A többes szám Csillára és a fiára volt értendő, és időközben Pécsi Ildikó volt menye ki is költözött az ingatlanból, huszonegy éves unokája azonban nem hátrált egészen idén tavaszig. Akkor viszont neki sem maradt választása: amíg egyetemen volt, a végrehajtók rendőri kísérettel zárat cseréltek a házon.

Egyes hírek szerint a fiatalember felajánlotta, hogy bérleti díjat fizet, de erre a színésznő nem volt nyitott. Mikor már elkerülhetetlen volt a kilakoltatás, Pártos Csilla elvitette a házból fia bútorait, és azt nyilatkozta: „Édesanyaként az volt a leglényegesebb számomra, hogy a fiamnak ne essen baja, és újra otthonra találjon.”

Amire a legtöbben keresnek: Pécsi Ildikó unokája

Pécsi Ildikó elsőszülött unokája a 21 éves ifj. Szűcs Csaba. Még kamasz volt, amikor szülei válása kirobbant, ám a cirkusz közepette egyetemista lett belőle, és 2017-ben úgy döntött, hogy megszólal az üggyel kapcsolatban. Csaba próbált egyfajta higgadtságot képviselni ebben a kusza családi drámában.

„Mivel az élet minden területén csak az igazság fontos nekem, nem folytam bele a számomra kusza, áttekinthetetlen családi dolgokba, amelyek a szüleim és a nagyszüleim között zajlanak. Úgy gondolom, azzal tudok a legigazságosabban állást foglalni, ha kimaradok az egészből. Tudatosan választottam ezt az utat, és inkább magamra figyelek” – nyilatkozta, majd hozzátette azt is, hogy a kialakult helyzet ellenére sem haragszik a nagyszüleire, akikkel akkoriban már három éve nem beszéltek. „Ha a nagymama vagy a nagypapa felhívna, és azt mondaná, kisunokám, szeretnénk veled találkozni, gyere ki hozzánk Gödöllőre, az más lenne. Ilyen kérés azonban nem érkezett hozzám.”

Amire a legtöbben keresnek: Pécsi Ildikó fiatalon

A fiatal Pécsi Ildikó igazi bombázó és szexszimbólum volt lazán a vállára omló hajfürtökkel vagy látványos konttyal és szexis macskatekintettel, akiről még fehérneműs és bikinis fotósorozat is készült. Akkori időszakáról így mesélt az RTL klub XXI. század című műsorának. „Nem hordtam soha melltartót, mert nem kellett. Tehát innentől kezdve nekem ez magától értetődő dolog volt. Sokkal később jöttem rá elmondásokból és mutogatásokból, hogy ez biztos nagyon érdekes lehetett, de a mellem ugyanúgy a saját részem volt, mint a kezem. Talán egy-két évtizede, mikor elkezdtem másképp nézni akkori önmagamra, jöttem rá, hogy ez a lány tényleg nem hordott melltartót, ami elég bosszantó lehetett, hiszen végigmész valahol, és felborul a hetes busz.”

Pécsi Ildikó fiatalon (Fotó: smagpictures.com)
Fotó: Fortepan
Pécsi Ildikó fiatalon (Fotó: smagpictures.com)
Fotó: Fortepan
Bodnár Erika, Kohut Magda és Pécsi Ildikó színművészek a Magyar Rádió stúdiójában (Fotó: Fortepan)

Amire a legtöbben keresnek: Pécsi Ildikó-filmek

Ahogyan a bevezetőben is írtuk, Pécsi Ildikó közel 100 filmben szerepelt a karrierje során. Első komoly szerepét 22 évesen kapta meg, ő alakította Az aranyember című 1962-es filmben Timár Mihály szerelmét, Noémit. De nehéz elfelejteni őt Csámpás Roziként is (Indul a bakterház), ahogy a Linda sorozatban alakított nagyszájú Klára is örökre az emlékezetünkben marad.

Karrierje során megszámlálhatatlan díjat söpört be, többek között kapott Jászai Mari-díjat, kitüntették Kossuth-díjjal, és Gödöllő díszpolgára is lett. Volt a Pécsi Nemzeti Színház, a Vígszínház, a kecskeméti Katona József Színház, a Radnóti Színház, a Népszínház és a József Attila Színház társulatának is a tagja. „Színésznőnek születtem – nyilatkozta a 78. születésnapja kapcsán Pécsi Ildikó. – Mindig azt adtam a színpadon, ami az akkori lényem volt… Az élet elhalmozott mindenféle nagyszerű szereppel. Voltam fiatal és öreg, sovány és kövér, lehettem vidám, és eljátszhattam »a hattyú halálát«… Nagyszerű színészek voltak a partnereim, és a kor legelismertebb rendezőivel dolgozhattam.”