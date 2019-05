Galambos Lajos akár 12 évet is kaphat

Lassan négy éve húzódik Galambos Lajos áramlopási pere, amit sokan már lezártnak hittek. A koronatanúk közül többen is elhunytak azóta, bírócsere is volt, most pedig újrakezdődött a kálvária. A zenész a TV2-nek beszélt arról, mi is történt az elmúlt időszakban, és mit várhatunk az ügytől a jövőben. Egy biztos, Lajcsi nem él a vádalku lehetőségével.

,,A vádalkut klasszikus értelembe véve nincs mire megkötnöm. Én bűncselekményt nem követtem el” – árulta el Galambos Lajos a TV2 Tényekben, és az is kiderült, hogy a vádalku nélkül 12 évet is kaphat.

Egy jogkövető állampolgár vagyok, példás életet éltem eddig is. Ez a meghurcoltatás, ami engem ért, ebből tisztázni fogom magam. (…) Annyi minden elterjedt rólam… Ezekből semmi sem igaz. A feleségemmel boldog, kiegyensúlyozott életet élek, de természetesen a mindennapjainkat meghatározza ez az ügy.

A tárgyalás holnap folytatódik, Lajcsit pedig az sem érdekli, ha évekig tartó ügynek néz elébe.