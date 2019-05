ÉNB Evelin erotikus tánca nem mindennapi

ÉNB Evelin korábban több szexi fotózáson is részt vett, egyáltalán nem szégyellős. Az Éjjel-nappal Budapest szexi csaja és Dávid között idáig is forrt a levegő, de most valószínűleg mindenki számára kiderül, hogy több van köztük barátságnál. „Nem szeretnék az érzelmeimről beszélni, hiszen a tettek többet mondanak, mint a szavak” – mondta Evelin.

„Nem titok, hogy én odavagyok Evelinért, de egy kapcsolathoz ő is kell” – tette hozzá Dávid, az ÉNB macsója, miután brutálisan erotikus táncot lejtettek a műsorban.

Hogy az erotikus táncnak mi lesz a vége, az kiderül kedden este 21.30-kor az RTLII-n.